Paola Carosella deve estrear novo programa na Globo

Comandado por Leandro Hassum, programa “Minha mãe cozinha melhor que a sua” chega aos domingos a tarde na TV Globo, no próximo ano

Depois de deixar o MasterChef Brasil, Paola Carosella deve estrear um novo programa na Rede Globo em 2023. Comandado também por Leandro Hassum e João Diamante, o reality “Minha mãe cozinha melhor que a sua”. O anúncio foi feito, recentemente, durante um evento publicitário, em São Paulo.

De casa nova, Paola Carosella estreia em programa na Globo, em 2023 (Foto: Comunicação Band)



Paola afirmou estar feliz e muito empolgada com o projeto, além de retornar à televisão. “Adorei a ideia do programa: é entretenimento, é leve e ainda tem mães e filhos na cozinha. Vou dar sempre o melhor de mim! Adoro o Leandro e o João e sei que vai ser uma experiência divertida e desafiante”, destacou.

De origem argentina, Paola conquistou o coração dos brasileiros com seus comentários honestos e cômicos ainda no MasterChef. É cozinheira, empresária, escritora e mãe. Além de comandar o restaurante Arturito e o café La Guapa.



O programa contará com duplas formadas por mãe e filhos, em que um dos dois será uma personalidade. No programa, o filho precisa cozinhar e tem a mãe apenas o auxiliando em como fazer. A dinâmica gira em descobrir qual mãe consegue ensinar melhor a arte de cozinhar.

A determinação de qual time será o vencedor em cada domingo ficará a critério dos jurados, assim como do apresentador Leandro Hassum. Ele também afirmou estar feliz com o novo projeto e ressaltou que o tema traz referência à sua mãe e também avó. “. Eu aprendi a cozinhar com minha mãe e com a minha avó, elas sempre foram grandes referências na culinária para mim. Eu adoro estar na cozinha, é um programa que é a minha cara e a cara do povo brasileiro. Trabalhar com João e a Paola é um presente, são dois profissionais que eu admiro demais e respeito”, finalizou.