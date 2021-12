Pantys lança linha de calcinhas absorventes 100% naturais e renováveis

Os produtos foram produzidos com fibras de bambu

Com a necessidade de tornar o mundo um local mais sustentável, algumas marcas estão aderindo a produtos que melhorem a experiência do cliente e ainda apoiem o meio ambiente. Esse é o caso da ‘Pantys’, empresa que produz calcinhas absorventes.

Pantys é uma marca pioneira que promete quebrar definitivamente os tabus relacionados à menstruação, transformando, ressignificando e trazendo novas opções sustentáveis para o mercado



Fabricando um produto que por si só já ajudava no meio ambiente, diminuindo o número de absorventes plásticos no mundo, a Pantys agora lança no mercado uma linha de produtos feitos com fibras de bambu. Além de ser 100% natural e renovável, o produto é perfeito para quem sofre com alergias e sensibilidade na pele.



“Depois de anos recebendo pedidos de clientes por tecidos naturais, escolhemos o bambu, pois a matéria-prima é uma opção inovadora, confortável, funcional e sustentável”, afirma Emily Ewell, sócia-fundadora da Pantys. Entre os benefícios da fibra do bambu, está a decomposição em até 6 meses quando colocada em aterro sanitário, maior ventilação, propriedades antibacterianas e antiodores, secagem rápida e muito mais.

A novidade trará maior respirabilidade, conforto, maciez e sustentabilidade para as peças



Os produtos da nova linha já estão disponíveis no site e nas lojas físicas da marca em seis modelos diferentes. Os tamanhos variam do PP ao XXGG e os valores vão de R$79 a R$89. Acesse o site e saiba mais.