Pampers é a marca de fralda mais lembrada do país, segundo a pesquisa Top of Mind

De acordo com pesquisa elaborada pela Folha de S. Paulo, a marca de cuidados com bebês é lembrada por 35% das pessoas na categoria de fraldas descartáveis

Pampers®️, marca da P&G de cuidados com o bebê, é a marca mais lembrada pelos brasileiros na categoria fraldas descartáveis, de acordo com o resultado da pesquisa Top of Mind, realizada pelo veículo Folha de S. Paulo.

Caio Godoi, diretor de Marketing da Pampers Brasil

Desde 1993, o Datafolha vai às ruas para descobrir qual a marca mais lembrada pelos brasileiros em dezenas de categorias de produtos e serviços. O resultado é o Top of Mind, pesquisa feita em cerca de 170 cidades brasileiras junto à população com 16 anos ou mais, que gera, anualmente, um estudo publicado pela Folha de S. Paulo, uma premiação para as marcas top no Brasil e um software completo de análise de resultados.

Na última edição, foram 80 categorias, que levantam nomes em temas como ambiente, bancos, companhias aéreas, automóveis, pasta de dente, entre tantos outros.

Pampers representa 35% das respostas dos consumidores entrevistados

Pela oitava vez na liderança do ranking na categoria de fraldas descartáveis, Pampers representa 35% das respostas dos consumidores entrevistados. Dentro da categoria, a marca conquista os melhores índices entre os mais escolarizados (49%), nas classes A/B (46%) e na faixa de 35 a 44 anos (45%), segundo a pesquisa.

“Há mais de 50 anos cuidamos do desenvolvimento feliz e saudável de bebês em todo o mundo, fornecendo produtos seguros e de alta qualidade, pois sabemos que desempenhamos um papel fundamental na vida de milhões de mães e pais, cuidadores, profissionais de saúde e comunidades que confiam em nossa marca. Receber o prêmio é um indício de que estamos no caminho certo”, afirma Caio Godoi, diretor de Marketing da Pampers Brasil.