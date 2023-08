Educadora parental, Cristina Martinez, dá dicas de como ser mais presente na educação

Pais que participam da vida escolar podem aumentar o desempenho dos filhos, , de acordo com estudo do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa). A educadora parental, Cristina Martinez, dá dicas de como ser mais presente na educação.

Apoio acadêmico fortalece o envolvimento emocional com os pais



Segundo a educadora, especialista em medicina comportamental pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), isso ocorre em decorrência do aumento da autoestima do estudante. “O apoio emocional dos pais fortalece a confiança e a autoestima dos alunos, ajudando-os a lidarem com os desafios escolares de forma mais eficaz.”, diz Cristina.

“Pais devem valorizar e elogiar o esforço das crianças, não apenas diante do resultado”, afirma a educadora

Fotos: Divulgação



No Brasil, 50,2% dos estudantes dizem que os pais têm interesse pelas atividades escolares. Os dados apontam que há diferença entre aqueles com maior nível socioeconômico, grupo no qual 63,2% dos estudantes relatam a participação dos pais, e aqueles com menor nível socioeconômico, com 46%.

No Brasil, 50,2% dos estudantes dizem que os pais têm interesse pelas atividades escolares



“Para auxiliar as crianças na escola os pais podem criar e estabelecer rotinas de estudo, oferecer apoio emocional, esclarecer dúvidas, incentivar a leitura, promover e estimular a curiosidade, participar das atividades, valorizar e elogiar o esforço das crianças, não apenas diante do resultado”, orienta Martinez.

Cristina acrescenta ainda que o apoio nos estudos além de melhorar o desempenho acadêmico, fortalecem o envolvimento emocional com os pais. “Aumentam a motivação para aprender e desenvolvem habilidades sociais e de resolução de problemas”, pontua Cristina Martinez.