Pague Menos inaugura loja inovadora no programa A Praça é Nossa do SBT

Ofertas exclusivas para telespectadores surpreendem durante a estreia

A rede de farmácias Pague Menos fez história ao inaugurar uma loja no programa “A Praça é Nossa”, transmitido pelo SBT, durante o horário nobre da programação nacional. A estreia, marcada para o dia 5 de outubro, às 23h15, surpreendeu os telespectadores com ofertas exclusivas em uma ampla variedade de produtos.

Pague Menos faz história ao se juntar a A Praça é Nossa no SBT

Com essa iniciativa inovadora, a Pague Menos oferece descontos imperdíveis em medicamentos, produtos de cuidados com a pele, maquiagem, fraldas e vitaminas, entre outros itens essenciais para a saúde e o bem-estar. Tudo isso será apresentado durante os momentos de merchandising pelo apresentador Carlos Alberto.

Renato Camargo, Vice-Presidente da Pague Menos e Extrafarma

Renato Camargo, Vice-Presidente da Pague Menos e Extrafarma, expressou sua satisfação com a participação da rede no programa: “Estamos contentes por estar mais uma vez ao lado do público brasileiro, agora fazendo parte deste prestigiado programa com uma longa trajetória. Como a primeira rede de farmácias a fazer parte deste programa, estamos empenhados em proporcionar uma experiência única aos telespectadores, ao mesmo tempo em que enfatizamos a importância do cuidado com a saúde e o bem-estar.”

Além disso, a participação da Pague Menos no programa “A Praça é Nossa” também será um destaque da maior Black Friday da história da empresa. Os telespectadores podem esperar descontos incríveis, chegando até 80%, e a conveniência das entregas para todo o Brasil.

Esta iniciativa reforça o compromisso da Pague Menos em oferecer produtos de qualidade e cuidados com a saúde acessíveis a todos os brasileiros, enquanto proporciona entretenimento e oportunidades de economia para os telespectadores do programa. A estreia da loja da Pague Menos promete ser um evento marcante e imperdível para todos os amantes da saúde e do bom humor proporcionado por “A Praça é Nossa”.