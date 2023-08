Pague Menos e Extrafarma promovem a 8ª Convenção Nacional de Dermoconsultores em Fortaleza

Evento reúne profissionais da indústria de dermocosméticos para capacitação e lançamento de novos produtos

O mercado de beleza e cuidados pessoais no Brasil é um dos mais promissores do mundo, ocupando a quarta posição no ranking global, de acordo com dados da Euromonitor International. Para atender à demanda por novidades e treinamento de especialistas, as redes de farmácias Pague Menos e Extrafarma se unem mais uma vez para realizar a 8ª edição da Convenção Nacional de Dermoconsultores. O evento está marcado para os dias 29 e 30 de agosto, no Hotel Oásis Atlântico, em Fortaleza (CE).

O encontro anual reunirá cerca de 180 dermoconsultores da rede, vindos de todas as partes do Brasil, para uma imersão de dois dias em conteúdo especializado. A programação inclui treinamentos intensivos, exposições de novos produtos, apresentações de inovações e orientações especializadas, tudo voltado para a capacitação desses especialistas em dermocosméticos.

Farmácias Pague Menos e Extrafarma estão presentes em todo o território nacional

O foco principal da convenção é promover a colaboração entre os profissionais da área e as empresas produtoras de dermocosméticos, tanto nacionais quanto internacionais. O objetivo é aprimorar o atendimento aos clientes de maneira mais eficaz e personalizada, impulsionando não apenas a satisfação do consumidor, mas também as vendas do setor.

Pague Menos e Extrafarma anunciam Convenção de Dermoconsultores

Larissa Pinheiro, Diretora de Comercial OTC, HNB, MP, Trade e Layout da Pague Menos e Extrafarma, ressalta a importância do evento: “Nosso objetivo é elevar a categoria de dermocosméticos a patamares cada vez mais elevados, por meio de colaboradores bem treinados e preparados para atender às necessidades dos clientes.”

Marcas de renome internacional, como L’oreal Paris, La Roche, Vichy, avéne, Darrow, Pierre Fabre, Bioderma, Hypera, Galderma e outras, já confirmaram presença na convenção. A presença dessas empresas proeminentes evidencia a relevância do evento para o setor de beleza e cuidados pessoais.

As Farmácias Pague Menos e Extrafarma, presentes em todo o território nacional, lideram as regiões Norte e Nordeste e estão se destacando como o Hub de Saúde da classe média expandida, com mais de mil unidades do Clinic Farma em todo o país. Com aproximadamente 1.600 lojas e uma plataforma omnichannel, as redes proporcionam aos clientes a flexibilidade de compra e entrega de produtos.

O setor de beleza e cuidados pessoais está em constante evolução, e eventos como a Convenção Nacional de Dermoconsultores desempenham um papel crucial na disseminação de conhecimento, inovação e colaboração entre os profissionais do ramo. A edição deste ano promete ser uma oportunidade imperdível para quem deseja ficar atualizado sobre as últimas tendências e avanços no universo dos dermocosméticos.