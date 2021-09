Música Boa, Animação e Palco Inovador com grupo Pagodaço na gravação de seu DVD

Grupo de Pagode, Pagodaço inova em sua estrutura de palco e traz o melhor do pagode para fãs, amigos e seguidores em gravação de seu novo DVD

Quem não gosta de uma boa música? Os meninos da baixada de Ninópolis veem conquistando cada vez mais seu espaço dentro do cenário musical, o grupo de pagode Pagodaço, que é composto pelos integrantes: Hebert Menezes, Esquerdinha, Coruja, Surdo, Vinny Santos e Dudu Menezes têm inovado em suas apresentações mostrando o melhor do gênero musical e inovando quando falamos em estrutura de shows no Brasil.



A última apresentação do grupo foi dia 5 de setembro em Nova Iguaçu – RJ e quem marcou presença no evento, que foi a gravação do novo DVD do grupo, foi só elogios! Clima bacana, gente bonita, diversão e um palco incrível que foi montado para celebrar este momento único da banda que recebeu vários convidados como Guga Nandes, Grupo Pagodeô, Vou Pro Sereno, Turma do Pagode e Caju Pra Baixo.





Guga Nandes, Vou Pro Sereno e Turma do Pagode foram alguns dos convidados especiais para a gravação do novo DVD



O palco, um show a parte! Em conversa com Marcio Paiva, empresário do Pagodaço ele explicou que a ideia partiu de uma reunião entre ele e o Vinny Santos, pois já queriam trazer algo inovador aos shows do grupo.

Um grande palco em formato de pandeiro foi montado no centro do evento, o que foi uma grande surpresa para o público

Respeitando o estilo musical e exaltando o universo do Pagodaço, um grande palco em formato de pandeiro foi montado no centro do evento. Algo nunca visto em apresentações do gênero. Uma surpresa para os fãs e inovação na forma de estrutura e apresentação!

O Pagodaço vem se firmando cada vez mais no cenário musical brasileiro e arrastando uma legião de pessoas em seus shows! Eles fazem parte da nova safra de talentos desta geração.



O DVD do grupo será lançado em novembro deste ano ainda, foi gravado em um sítio em Nova Iguaçu, respeitando todas as normas de segurança de higienização e saúde.



O grupo têm inovado em suas apresentações mostrando o melhor do gênero musical e inovando quando falamos em estrutura de shows no Brasil

E os fã de pagode podem esperar um show recheado de inúmeras surpresas, animação, romantismo e alto astral. E Vinny Santos já revela: Ninguém vai querer ficar parado, porque o samba não pode e não vai parar!

Vida longa ao Pagodaço e a seu estilo inovador de fazer shows!