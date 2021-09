São Paulo recebe coxinha mais famosa de Sorocaba

Com atendimento exclusivo por delivery, já nos primeiros meses de operação, Padaria Real se surpreendeu com os resultados receptividade dos paulistanos

Com 64 anos de história em Sorocaba, a Padaria Real já é parada obrigatória para quem mora ou visita a região. Reunindo cardápio variado, atendimento acolhedor e muito sabor, o local se apresenta como uma segunda casa para os clientes. Para completar, o carro-chefe da marca são as inigualáveis coxinhas, que até os dias atuais, mesmo com variedade de sabores e alto volume de atendimentos, nascem de uma produção totalmente artesanal.

“São mais de 500 itens no cardápio de Sorocaba, além de diversos sabores de coxinhas totalmente artesanais”, destaca o padeiro e CEO da Padaria Real, José Eduardo de Souza, conhecido como Doia.

José Eduardo de Souza, conhecido como Doia, responsável pela Padaria Real, trouxe para a capital paulista o sabor de Sorocaba

Tanta dedicação e sucesso renderam para a Padaria Real milhares de pedidos para uma expansão da marca. Atentos e cuidadosos com os seus clientes, em 15 de março a Padaria Real começou a mirar os primeiros passos na capital paulista, e a região de Pinheiros foi a escolhida para esse lançamento.

“Investimos em treinamentos para a nossa equipe que fica em São Paulo e trazemos todos os produtos semiprontos de Sorocaba. São 18 colaboradores em Pinheiros, todos já respirando a cultura acolhedora que promovemos historicamente na Padaria Real”, explica o padeiro.

Para consumir – Para os fãs da marca em São Paulo, consumir o delicioso cardápio já é possível por pedidos delivery via iFood. Mas, as novidades para os paulistas estão apenas começando. Desde julho a Padaria Real também iniciou o serviço de take away.

De acordo com o padeiro, mesmo atuando apenas com as entregas via aplicativo – o que limita uma área de atendimento – logo no primeiro mês em São Paulo a Padaria Real se surpreendeu com os resultados e com a receptividade dos paulistas.

“Foi muito comum ver clientes realizando um pedido do seu próprio carro pelo iFood. Tudo isso buscando ser atendido no raio de alcance do aplicativo. Ficamos lisonjeados com esse sucesso e decidimos ampliar nosso atendimento, mesmo diante de um distanciamento social que se faz necessário hoje”, explica o padeiro.

Doia também destaca que a fama da coxinha também tem ganhado cada vez mais força entre os paulistas, que já mostram suas preferências nos pedidos.

“É muito legal ver como cada região tem suas peculiaridades. Aqui em São Paulo já foi possível notar que as coxinhas maiores fazem sucesso. Como temos em formatos e sabores variados, percebemos que as de maior tamanho fazem sucesso nos pedidos que recebemos em Pinheiros”.

Cultura & Experiência do Consumidor – A forma de atender o cliente sempre foi um dos principais pontos de atenção para a Padaria Real. E, até por isso, toda a expansão da marca sempre exigiu um cuidado e uma atenção extra para que toda qualidade e cultura da padaria acompanhasse esse crescimento.

“Em Sorocaba temos 6 padarias, sendo 4 lojas e 2 cafés. No entanto, já tivemos muitos pedidos por nossa expansão, incluindo nomes de personalidades famosas da mídia”, finaliza Doia.