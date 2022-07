“Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez” se torna série brasileira original mais assistida na HBO Max

Últimos três episódios da série documental já estão disponíveis na plataforma

Já chegaram à HBO Max os últimos três episódios de “Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez”. Com direção de Tatiana Issa e Guto Barra, que também assina o roteiro, a produção tornou-se a série original mais assistida na plataforma no Brasil e América Latina em seus primeiros dias de exibição, superando estreias bem sucedidas de títulos nacionais e internacionais na plataforma de streaming.

Ao longo de cinco episódios, Gloria Perez traz relatos inéditos e revisita o caso com autoridades do processo

E o sucesso da série documental não é apenas local. No IMDB, uma das principais bases de dados online do mundo sobre produções audiovisuais, a avaliação do primeiro episódio chega a 9,1. A média de “Pacto Brutal” no site é 8,9.

Depois de três décadas do assassinato da atriz e bailaria Daniella Perez, a produção reconstitui detalhes e o julgamento do caso que impactou o Brasil nos anos 1990. Ao longo de cinco episódios, Gloria Perez, autora e produtora brasileira ganhadora do Emmy Internacional, traz relatos inéditos e revisita o caso com autoridades do processo. Além disso, a série conta com familiares e amigos mais próximos de Daniella Perez, que relembram a trajetória da artista: Claudia Raia, Fábio Assumpção, Maurício Mattar, Cristiana Oliveira, Marieta Severo e Eri Johnson.

Em dezembro de 1992, a atriz e bailarina Daniella Perez foi assassinada por Guilherme de Pádua e sua esposa, Paula Thomaz, em um crime cruelmente premeditado. A morte prematura da jovem de 22 anos mexeu com o país. O assassinato da Daniella, filha da autora e produtora brasileira, ganhadora do Emmy Internacional, Gloria Perez, ganhou notoriedade e ocupou as primeiras páginas dos jornais nacionais por anos.

“Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez” é uma produção Max Original, produzida pela Producing Partners. A série documental é dirigida por Tatiana Issa e Guto Barra, que também assina o roteiro.