Pacotes de viagem para assistir à final da Libertadores em Uruguai estão praticamente esgotados

Os fanáticos por futebol estão vibrando com a final da Copa Libertadores da América, que acontecerá no dia 27 de novembro, em Uruguai. O Palmeiras e o Flamengo vão disputar em busca do tão sonhado troféu. Alguns brasileiros já garantiram o ingresso e o pacote para viajar ao exterior e conferir esse jogo de perto.

De acordo com Mateus Barreira de Oliveira, advogado e proprietário da agência de turismo temática, a UYtrip, a maior parte dos pacotes para a Libertadores já foram fechados. Quem deixou para comprar depois precisa se apressar para garantir um lugar. Sobre o evento, o profissional afirma que a expectativa é alta.

“É o torneio intercontinental mais expressivo de todo o calendário futebolístico. Vai ser um privilégio desfrutar disso justamente na abertura das fronteiras”, disse Mateus. Isso porque as fronteiras do Uruguai serão reabertas aos brasileiros no dia 1º de novembro.

A final da competição acontecerá em Montevidéu e o valor do ingresso mais barato é $200 dólares. Apesar de ser um valor alto, vários brasileiros já desembolsaram a quantia e ainda fecharam pacotes com a UYtrip, segundo Mateus. O empresário contou que resta apenas o pacote para torcedores do Flamengo, saindo de Porto Alegre e fazendo o trajeto terrestre até Punta del Este. Quem fechar esse pacote, tem também o hotel e café da manhã, além do transfer até a cidade que ocorrerá a Libertadores.

O jogo acontecerá no dia 27 de novembro no Estádio Centenário

A importância de ter o apoio de uma equipe preparada para atender turistas é de suma importância, segundo Mateus. “Um dos benefícios é o nosso conhecimento cultural local. As pessoas também podem aproveitar para contratar outros pacotes, que envolve o jogo e passeios temáticos, por exemplo, como o ‘City Tour Camisa 10’ que criamos”, explica o empresário. Há passeios pelo Museu do Futebol, Biblioteca Pública do Futebol, experiência com a cannabis e muitas outras opções aos turistas.