Com patrocínio de Levi’s, Pabllo Vittar lança ‘’I Am PABLLO’’ em comemoração aos cinco anos de carreira

Com 32 músicas divididas em quatro palcos, a marca Levi’s, foi uma das patrocinadoras do show

Sucesso absoluto! Pabllo Vittar se consolidou definitivamente uma das maiores artistas brasileiras atualmente após apresentar o especial “I AM PABLLO”, seu trabalho audiovisual que foi ao ar no TNT e no YouTube, na última terça-feira, (14) — com patrocínio da marca de jeans, “Levi’s”.

Em comemoração aos cinco anos de carreira, foi o primeiro Live Act de Pabllo, material audiovisual gravado ao vivo com grande produção artística para exibição ao público também em tempo real, em múltiplas mídias. Esse formato foi adotado por outros nomes mundialmente conhecidos do pop, como Kylie Minogue e Dua Lipa. Como tudo que Pabllo faz, o projeto teve conceito visual afiado e foi gravado na Oca, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.



A performance contou com um repertório geral de 32 músicas, dentre as quais os grandes hits de Pabllo

O espaço projetado por Oscar Niemeyer ganhou quatro palcos diferentes, representando os quatro elementos da natureza, Água, Terra, Fogo e Ar.

A performance contou com um repertório geral de 32 músicas, dentre as quais os grandes hits de Pabllo. No palco Terra, em que Levi’s estará presente no cenário, estarão os sucessos “Amor de Que”, “Corpo Sensual” e “Timida”. E os fãs ainda podem esperar ouvir “Disk Me”, “Open Bar”, “Ama Sofre Chora” e “NUMBER ONE”, a faixa recém-lançada da artista.

E os fãs ainda podem esperar ouvir “Disk Me”, “Open Bar”, “Ama Sofre Chora” e “NUMBER ONE”, a faixa recém-lançada da artista

O projeto foi exibido ao vivo no canal da cantora no YouTube e no canal e YouTube da TNT, parceira de mídia do projeto, que é apresentado pela Amstel. Mas você ainda pode conferir e admitir o talento de Pabllo, pois o espetáculo ficou salvo no canal da cantora.

Assista: