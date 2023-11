Ovo: um aliado na prevenção do câncer de mama e próstata

Nutrientes e compostos bioativos dos ovos são destacados como agentes protetores

O câncer é uma realidade que assola milhares de brasileiros anualmente, sendo o câncer de mama uma preocupação significativa, representando cerca de 10,5% de todos os tumores diagnosticados. Com a estimativa de 74 mil novos casos anuais até 2025, é crucial focar na prevenção para reduzir esse número alarmante.

Uma abordagem promissora na prevenção do câncer surge da relação entre alimentação e saúde. Estudos revelam que a inclusão de ovos na dieta desempenha um papel vital na proteção contra o câncer de mama e próstata.

Segundo a “Estimativa 2023 – Incidência de Câncer no Brasil”, a prevenção se torna uma chave essencial para enfrentar o cenário preocupante. A realização regular de exames preventivos e mudanças no estilo de vida, incluindo exercícios e manutenção de peso saudável, são fundamentais.

Uma alimentação saudável e preventiva destaca-se pelo aumento do consumo de verduras, legumes, frutas e alimentos integrais. Nesse contexto, os ovos se destacam como um componente vital, ricos em compostos bioativos e nutrientes antioxidantes.

Os benefícios nutricionais dos ovos são vastos. A colina, presente em concentração expressiva, está associada à redução do risco de câncer de mama. Os carotenoides luteína e zeaxantina, encontrados na gema, têm potencial quimioprotetor.

Além disso, o ovo é uma das poucas fontes naturais de vitamina D, que desempenha um papel crucial na proteção contra o câncer de mama. O selênio, também presente nos ovos, oferece função antioxidante, protegendo contra o câncer de próstata.

Além de seus compostos bioativos, os ovos são uma fonte importante de proteínas e gorduras benéficas, exercendo ação preventiva no organismo. Sua alta digestibilidade e contribuição para a recuperação os tornam um alimento valioso, inclusive no tratamento do câncer.

A inclusão dos ovos em uma alimentação equilibrada desempenha um papel significativo na prevenção do câncer de mama e próstata. Ao escolher uma dieta rica em ovos, contribuímos para a redução do risco de câncer. Esta é uma mensagem importante que destaca a influência das escolhas alimentares em nossa saúde e bem-estar.