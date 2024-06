Overdriver Duo e One N’ Only lançam parceria inédita com “Cross the Line”

A tão esperada colaboração entre a dupla brasileira Overdriver Duo e a boy band japonesa One N’ Only está prestes a fazer sua estreia global. O single “Cross the Line”, que reúne os talentos de Evandro Tiburski e Fabi Terada com os seis integrantes da banda japonesa, chega às plataformas de streaming no próximo dia 21 de junho.

A Overdriver Duo, formada por Evandro Tiburski e Fabi Terada, já é um fenômeno global com mais de 6 bilhões de visualizações e 7 milhões de seguidores em suas redes sociais, abrangendo 160 países. Por outro lado, o One N’ Only, composto por ETTA, REI, EIKU, HAYATO, KENSHIN e NAOYA, se destaca como a boy band mais seguida do Japão no TikTok, acumulando mais de 5,8 milhões de seguidores e 520 milhões de visualizações.

O convite para esta colaboração partiu do grupo japonês, que se inspirou ao assistir vídeos da Overdriver Duo no YouTube. “Estávamos assistindo a vídeos de artistas brasileiros quando vimos os da Overdriver Duo. Ficamos com muita vontade de fazer uma colaboração com eles e entramos em contato. Já estivemos no Brasil em 2022 e 2023, mas esta é a primeira vez que gravamos com artistas brasileiros”, comenta Hayato, integrante do One N’ Only.

Evandro Tiburski explica como essa parceria inusitada se concretizou: “Soubemos do convite durante uma turnê. Eu não os conhecia, mas busquei e vi que eles são incríveis: dançam, cantam e também têm milhões de fãs e seguidores muito fiéis. Nos conectamos, eu produzi a música e enviei para eles, que fizeram parte da melodia e acrescentaram alguns elementos. Então, eu e a Fabi escrevemos a letra. Assim nasceu ‘Cross the Line’, que ganhou esse título até por ser uma collab tão improvável, unindo artistas dos dois extremos do mundo.”

“Cross the Line” promete ser um hit global instantâneo, e o teaser já acumula mais de 1 milhão de visualizações nas redes sociais dos artistas. Esta é a segunda colaboração internacional da Overdriver Duo, que anteriormente trabalhou com Andy Summers, do The Police, em três sucessos da banda inglesa.

A Overdriver Duo, conhecida por suas versões únicas de hits internacionais, rapidamente se tornou uma das artistas mais viralizadas nas redes sociais. Seu estilo distintivo, o OverStyle, que envolve tocar instrumentos na horizontal, conquistou fãs em todo o mundo. A dupla também é conhecida por suas colaborações com artistas nacionais renomados e por suas turnês internacionais de grande sucesso.

A estreia de “Cross the Line” está marcada para o dia 21 de junho, e a expectativa é alta para ver o impacto desta parceria inovadora nas plataformas digitais.