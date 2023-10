Outubro Rosa: Izabella Camargo aborda saúde e equilíbrio feminino

Conheça as orientações da renomada jornalista sobre como conciliar vida profissional e pessoal

No mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, a jornalista Izabella Camargo traz uma mensagem de extrema importância: a necessidade de equilibrar o ambiente profissional e pessoal, especialmente para as mulheres que muitas vezes se veem sobrecarregadas pelas exigências da vida moderna.

Izabella, uma das palestrantes mais influentes do Brasil na área de saúde mental, compartilha sua experiência de mais de 17 anos no jornalismo, no qual trabalhou em editorias diversas, incluindo cultura, comportamento e política. Com quatro participações no palco do TEDx e autora do best-seller “Dá um Tempo! Como encontrar limite em um mundo sem limites,” a jornalista destaca a negligência com a saúde como um problema profundamente enraizado na ideia de que é possível acumular tarefas sem consequências para a saúde.

Jornalista enfatiza a importância de dedicar tempo à higiene pessoal para se sentir bem

Ela salienta que, muitas vezes, quem se dedica intensamente ao trabalho acaba negligenciando aspectos essenciais da sua própria saúde. “Quem quer abraçar o mundo, geralmente, fica sem o próprio abraço,” afirma. Izabella enfatiza que exames de rotina são parte fundamental do autocuidado e da prevenção do câncer de mama.

Neste mês, ela reforça que, para manter uma rotina de autocuidado básico, é essencial cuidar da saúde mental. Confira os pontos essenciais que, segundo a jornalista, são fundamentais para manter o equilíbrio entre vida profissional e pessoal:

Sono de Qualidade: Ter uma boa noite de sono é o primeiro passo para o autocuidado. Quem dorme mal enfrenta maior estresse e tem menos reservas emocionais.

Higiene Pessoal: Izabella destaca a importância de reservar tempo para cuidados pessoais, como banho, cuidados com o cabelo e higiene bucal.

Alimentação sem Telas: Experimentar refeições sem distrações digitais é fundamental para o bem-estar, pois a concentração durante as refeições contribui para uma alimentação mais consciente.

Atividade Física Regular: A jornalista incentiva a criação de uma rotina de exercícios, que, uma vez estabelecida, traz prazer imediato e foco no corpo e nas necessidades pessoais.

Tempo de Lazer: Ela ressalta que mesmo alguns minutos sem cobranças fazem diferença. O tempo de lazer, sem expectativas, é essencial para a saúde mental.

Além de suas contribuições para a conscientização sobre saúde mental e bem-estar, Izabella Camargo prepara um evento sobre empreendedorismo feminino em novembro nos EUA, intitulado “Inspirando Mulheres Empreendedoras.” O evento contará com 17 palestrantes especializadas no desenvolvimento de empreendimentos liderados por mulheres.

Izabella Camargo é reconhecida como uma das três profissionais mais influentes no setor de RH, com passagens por emissoras de renome no Brasil. Atualmente, ela recebe prêmios pela sua atuação humanitária e lança seu livro em Paris, com uma sessão de autógrafos no Museu do Louvre. Sua jornada é uma inspiração para todos que buscam equilíbrio entre vida e trabalho e cuidado com a saúde mental.