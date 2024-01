Outlet Premium Brasília celebra 11 Anos com Grandes Novidades e Espaço Pet

Empreendimento fecha 2023 com a chegada de marcas icônicas e inauguração do “Espaço Patinhas

No ano em que celebrou 11 anos de sucesso, o Outlet Premium Brasília fechou o ano de 2023 com uma série de novidades e conquistas que prometem encantar ainda mais os visitantes em 2024. O empreendimento, já conhecido por oferecer descontos em marcas renomadas, recebeu a chegada de lojas icônicas e inaugurou um espaço especial para o público pet, o “Espaço Patinhas”.

Entre as adições mais esperadas está o restaurante australiano Outback, famoso por sua cebola empanada e ambiente descontraído. A cafeteria norte-americana Starbucks e o restaurante Subway também se tornaram pontos de destaque no segmento de alimentação do Outlet. Para os pais em busca de roupas de qualidade para seus filhos, a marca Carter’s foi uma adição bem-vinda, juntamente com a Sidewalk, especializada em street wear, e a renomada joalheria Swarovski.

No segundo semestre de 2023, a Aramis, marca reconhecida por suas peças elegantes, ampliou sua loja, oferecendo mais espaço e novidades para os amantes da marca. Para o primeiro semestre de 2024, a expectativa é a inauguração da loja da Cori, prometendo mais opções de moda para os clientes.

Além das novas operações, o Outlet Premium Brasília também se destacou pelos eventos realizados ao longo do ano. O “Espaço Patinhas”, dedicado aos animais de estimação, oferece uma área com brinquedos e espaço para que os cães possam gastar energia na companhia de seus tutores. O Festival do Torresmo foi outro sucesso que levou pratos baseados nesse petisco tão apreciado pelos brasileiros.

Com portas abertas diariamente das 9h às 21h, o Outlet Premium Brasília promete mais inaugurações, ações e diversão em 2024. Convidamos todos a vivenciarem esses momentos especiais junto conosco.