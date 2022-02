Otalab estreia com novo formato em temporada 2022

Otaviano Costa estreou dia 1 de fevereiro mais uma temporada de Otalab no UOL.

Ele está de volta! Otaviano Costa estreou dia 1 de fevereiro mais uma temporada de Otalab no UOL. Sim, em 2022 o programa está ganhando novo horário de exibição, sempre às 11h de terça-feira.

Mas as novidades não param por aí não. Sabe o que é UOLditório? É um espaço, mais do que especial, reservado para plateia, que agora faz parte do programa que está com um cenário repaginado.

“O programa ganhou um novo olhar sobre seu conteúdo, ampliando esse conceito de “laboratório” de entretenimento e informação. Estou super animado com essa nova temporada e espero encontrar todo mundo nesse novo horário, nas manhã de terça”, ressalta Otaviano Costa.

No programa desta terça, Otaviano abordou assuntos que estão bombando no entretenimento, como as tretas do BBB22. Além do bate-papo com a plateia, ele recebeu Bil Araújo. Ele confidenciou que após maratonar por vários realities, o mais difícil foi o programa da Record, A Fazenda, onde ficou por um tempo mais longo. Ele ainda disse que fez amigos de verdade em todos esses programas, como Sarah Andrade, Kaysar e Rico Melquiades.