Oswaldo Montenegro celebra 50 anos de carreira com lançamento de álbum especial ao lado de Vicka

Uma lenda da música popular brasileira completará, em 2024, 50 anos de uma carreira brilhante e cheia de momentos inesquecíveis! Oswaldo Montenegro está preparando um projeto grandioso para comemorar essa marca histórica, que inclui uma turnê comemorativa e o lançamento de um álbum especial. Para essa empreitada, o cantor escolheu a talentosa Vicka para dividir o palco e os vocais neste trabalho único e emocionante.

Vicka é escolhida por Oswaldo Montenegro para projeto especial de comemoração de 50 anos de carreira

O álbum, produzido em conjunto por Montenegro e Vicka, será composto por releituras de faixas clássicas da carreira do cantor, trazendo uma nova interpretação para essas canções icônicas. A parceria entre os dois resultou em uma química musical envolvente e suaves melodias acústicas de violões, que prometem encantar os fãs.

Dois talentos se unem para um projeto musical que promete encantar o público

Vicka, selecionada entre milhares de músicos e artistas para participar do projeto Junto Com Montenegro, revela com emoção como foi ter a oportunidade de fazer parte dos 50 anos de carreira de Oswaldo: “Conhecê-lo superou todas as minhas expectativas, ele e sua equipe me deixaram super a vontade para colocar minha personalidade na maneira de tocar e cantar. Foram dias muito leves de ensaios, gravações, conversas e risadas até definirmos o repertório e o conceito do álbum.”

O álbum completo estará disponível nas plataformas digitais de streaming a partir do dia 28 de junho. Além disso, o projeto também contará com o lançamento de clipes, que serão divulgados toda terça, quarta e sábado em todas as mídias sociais.

Não perca essa parceria entre Oswaldo Montenegro e Vicka, que promete reviver grandes momentos da música brasileira. Os fãs terão a oportunidade de se conectar novamente com as canções que marcaram época, através de uma interpretação única e tocante.