Oscar do Jornalismo Brasileiro”, Prêmio Comunique-se chega 18º edição, em São Paulo

A cerimônia acontecerá a partir das 20h no dia 16 de novembro em formato hibrido

A premiação mais aguardada da comunicação está chegando após um ano sem evento. Em 2021, o Prêmio Comunique-se chega à maioridade com a 18ª edição. Com muitas novidades e homenagens importantes do setor, o evento premiará no dia 16 de novembro os profissionais que mais representaram a área no último ano.

No início da votação são indicados 10 profissionais em cada categoria com base em sugestões de comunicadores cadastrados no site. Já na segunda etapa, jornalistas escolhem três finalistas para cada categoria, e esses são os eleitores que escolhem os grandes vencedores da prestigiada premiação.

Neste ano, Fernando Salem voltará a assinar o roteiro da premiação

O evento, considerado o “Oscar do Jornalismo Brasileiro”, será realizado no formato “fisital”, termo que denota a junção entre físico e digital. Presencialmente estarão os finalistas e patrocinadores do prêmio.

A premiação é tradição no país

A cerimônia acontecerá a partir das 20h no dia 16 de novembro, no espaço JK, em São Paulo. O público poderá acompanhar a transmissão por uma live que acontecerá no canal do Grupo Comunique-se no YouTube e nas plataformas digitais dos parceiros de mídia.