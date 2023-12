Os inesquecíveis 15 anos de Olívia Mendes Costa

Com baile de máscaras, Olivia comemorou os 15 anos e dançou a tradicional valsa com o pai, padrinho, irmão e primo

Em uma noite repleta de magia, a jovem Olívia Mendes Costa celebrou seus tão esperados 15 anos no Summit Hall, em Pouso Alegre, Sul de Minas. A festa, que aconteceu no último dia 1º de dezembro, foi um verdadeiro conto de fadas moderno, marcando não apenas o aniversário da debutante, mas também uma celebração de amor, amizade e memórias que durarão para sempre.

Com uma lista de 250 convidados, entre familiares e amigos de diversos lugares, a noite foi embalada por atrações que prometiam animação do início ao fim. O Baile do Kin e o DJ Junior Pee foram responsáveis por manter a pista de dança cheia, enquanto o buffet Bella Vista e a Tmax eventos cuidaram para que os convidados desfrutassem de uma experiência gastronômica única.

O tema escolhido para a festa foi “Baile de Máscaras”, uma escolha que refletiu a personalidade festiva de Olívia. O planejamento minucioso começou já em janeiro, e a debutante realizou um ensaio fotográfico em Veneza, na Itália, com a renomada fotógrafa brasileira Ana, do Insta Dicas de Veneza.

A celebração contou com a presença de importantes figuras na vida de Olívia, incluindo seus pais, Fernando e Polyanna, seu irmão Matheus, o padrinho Marcus Vinicius, e o primo João Pedro. As avós Maria Virginia e Vânia Mendes também estiveram presentes, compartilhando a alegria desse momento especial.

A equipe responsável pela realização da festa caprichou nos detalhes. Rafa Garrafa foi o responsável pelos drinques de primeiríssima qualidade. A coreógrafa Karen trouxe movimento e ritmo à pista de dança, enquanto a decoradora Tati Carneiro transformou o local em um ambiente digno de um conto de fadas. Os estilistas Fernanda Baião e The Hall contribuíram para o visual deslumbrante da debutante, garantindo que ela brilhasse ainda mais em sua noite especial.

A cobertura fotográfica e cinematográfica ficou por conta de Vie Fotografia, Perspectiva Produtora e Cauê Films, registrando cada momento emocionante e divertido da festa. A noite foi marcada por momentos emocionantes, como a dança da debutante com o pai, o padrinho, o primo e o irmão. Uma homenagem especial foi feita através de uma música cantada pelos membros da família, que emocionou Olívia e todos os presentes.

Em entrevista, a mãe de Olívia, Polyanna, compartilhou o motivo por trás da grandiosa celebração. “Ela é uma menina muito amada, muito querida, muito estudiosa, muito responsável, gosta de esporte. Ela se dedica ao máximo a tudo que ela se propõe a fazer. Então, ela nos dá este orgulho”, afirmou Pollyana. A festa, segundo ela, foi um presente para ser guardado na memória de Olívia para toda a vida.