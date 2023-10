Os Floquinhos: a família de spitz alemão que conquistou a internet

Com mais de 197 mil seguidores no Instagram e mais de 352 mil no TikTok, Os Floquinhos viraram um verdadeiro sucesso

Em meio ao vasto universo das redes sociais, onde celebridades, influenciadores e anônimos ganham cada vez mais destaque, um grupo de sete Spitz Alemães conhecidos como “Os Floquinhos” vem conquistando corações e alcançando números impressionantes nas principais plataformas.

Os Floquinhos



Os sete membros da família de spitz que compõem os Floquinhos são: Sophia, Valentino, Noah, Pérola, Clara, Julie e Théo. Sob a orientação amorosa e cuidadosa de sua tutora, a empresária Maria Edinea de Lima Maturano, esses cães se tornaram estrelas da internet, roubando corações com sua aparência adorável e fofa.

Noah Valentino Sophia



A presença dos Floquinhos nas redes sociais não passa despercebida. No Instagram, eles acumulam mais de 197 mil seguidores. No YouTube, os Floquinhos também fazem sucesso, com vídeos que ultrapassam 100 mil visualizações, proporcionando aos seguidores um compartilhamento dos momentos divertidos.

Clara

Mas é no TikTok que a família do Spitz Alemão acumula números realmente impressionantes, com mais de 352 mil seguidores e incríveis 4 milhões de curtidas em seus vídeos. Os Floquinhos têm conquistado o coração da comunidade do TikTok dia após dia.

Pérola



Nas redes sociais criadas para os Floquinhos, Maria Edinea mostra os momentos especiais em família e os cuidados que tem com a saúde e bem-estar dos cachorros. Segundo ela, todos os cães são adestrados e muito obedientes. “Os Floquinhos são lindos e ótimos modelos, eles adoram brincar e fazer bagunça, como todo pet feliz”, conta.

Julie



De acordo com Maria Edinea, ela decidiu compartilhar a rotina quando criou uma conta no Instagram para os bichinhos. “Para mim, eles eram os floquinhos, como se fosse um floco de neve. Então, por ordem de idade era a Sofia, Valentino, Noah e Pérola. Eu resolvi criar ‘Os Floquinhos’, e era o nome que estava disponível. Comecei a fazer postagem de fotos simplesinhas, tiradas no jardim. Levava eles para passear, fazia foto e postava. O público começou a gostar e a gente cresceu nas redes sociais, mostrando o dia-a-dia deles”.

Théo



A rotina dos Floquinhos começa de manhã. Maria revela que eles dormem com ela no mesmo quarto e acordam juntos, depois da oração, a empresária dá bom dia para cada um. Detalhe: chamando cada um pelo nome. Depois de fazer as necessidades, é a tão esperada hora de comer e os que precisam, tomam suplemento para os ossos.

Outro detalhe importante é que Maria jamais toma seu café da manhã antes de alimentar os Floquinhos. “A gente conversa, eles tomam café comigo, sempre tomo café depois que eles comem. Eu nunca como primeiro do que eles, primeiro são eles, depois sou eu”, pontua.



A comida dos cachorrinhos mais fofos da internet é dividida em três porções ao dia, segundo orientações da nutricionista; eles comem de manhã, às três horas da tarde e à noite. Nos dias mais quentes, o passeio diário acontece a partir de 16:30 na companhia de um passeador, porque Maria já não consegue passear com os sete de uma só vez. Então, eles são divididos em dois grupos. “Primeiro vai a Pérola, o Noah, o Théo, que apesar de novinho acompanha bem o pique dos outros, e a Clara. Por último vai o Valentino, a Sofia e a Julie”, aponta a tutora.



Segundo Maria, os veterinários recomendam que os cachorros passeiem duas vezes ao dia, mas com as altas temperaturas, os spitz se sentem mal devido dificuldade para respirar que a raça apresenta. “Eles precisam de ar condicionado para estar sempre mais confortáveis, então a rotina deles a gente leva assim no verão. Voltando do passeio, eles têm que dar uma escovadinha, limpar a patinha e dar uma descansada. Quando chega as sete horas, eles jantam e descansam novamente”, compartilha.



Os Floquinhos são apaixonados por uma grande variedade de comidinha. De acordo com a empresária, eles não têm muita restrição sobre alimentação, pelo contrário, comem com facilidade, sem necessidade de incrementar a comida com algum tipo de patê. “Eles comem muito bem, gostam muito de batata doce e maçã é a fruta predileta deles. Eles comem ovo cozido duas vezes por semana, sempre em pequenas quantidades, porque não podem comer muito porque são pequenininhos. São dois ovos sem as gemas, só as claras. Eles gostam muito de picolés, seja de maçã, de melancia, de água de coco. Neste caso não é sempre, então eu revezo com a outra coisa, como água de coco”, detalha.

O amor pelos Floquinhos

Além da rotina, Maria conta que é uma apaixonada pelos cachorrinhos, e que assumiu um compromisso com cada um deles. “Quando você tem cachorro como os Floquinhos, ou qualquer cachorro que seja, eles sempre vão ser um filho, tratados como filhos. Eles vão onde eu vou, exceto onde não podem entrar. Levo nas minhas viagens, e já deixei de viajar porque a pessoa que cuidaria deles na minha ausência desistiu na última hora. Além disso, quando viajo eles ficam na minha casa, eu não tiro eles do habitat, eles ficam aqui porque estão no ambiente deles e aí eu posso viajar tranquila”, conta a empresária.

“Eu acredito que todos que querem ou tem um animal, seja um cachorrinho, um gatinho, ou qualquer animalzinho, tem que se doar. Arrumou e tem que cuidar, não tem como voltar atrás. Tem que cuidar para sempre, até o dia que Deus achar que chegou ao fim. Então, é um compromisso. Para mim, é um compromisso a história de amor deles comigo. Mas eu sempre fui assim com os animais. Para mim, é como se fosse filho para o resto da vida”, conclui emocionada.