Ortopedista especialista em dor, Dr. Juliano Fratezi analisa lesão de Neymar e explica como se recuperar de forma segura

Análise do caso Neymar foi feita com base em informações divulgadas pela mídia. Especialista adianta que reabilitação será fundamental para Neymar voltar aos campos

O mundo do esporte recentemente foi abalado com a notícia da lesão do craque brasileiro Neymar, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA). Para entender melhor a gravidade da situação e o que se espera em relação à recuperação do jogador, o ortopedista especialista em dor, Dr. Juliano Fratezi analisou o caso do atleta e explicou a gravidade da lesão e falou sobre o melhor caminho para uma boa recuperação.

“Estou analisando com base no que saiu na imprensa, sem acesso aos exames, então o que foi divulgado é que o Neymar tem uma lesão do cruzado anterior, e lesão do cruzado anterior em atletas é um caso cirúrgico. Nas pessoas comuns, nem sempre uma lesão do LCA é cirúrgica, porque dependendo da demanda física que a pessoa tem, ela não precisa operar. Um tratamento conservador pode ser suficiente. Mas no caso específico do Neymar, como ele é um atleta de alta performance, a lesão do LCA é igual a cirurgia. Ele precisa operar para refazer esse ligamento, para ele ter estabilidade no joelho,” explica o especialista.

A importância da cirurgia no caso de Neymar se deve ao nível extremo de atividade física e desempenho que o jogador requer em campo. Lesões do LCA em atletas de alto rendimento normalmente exigem intervenção cirúrgica para garantir a estabilidade do joelho e, consequentemente, um retorno seguro às atividades esportivas.

Dr. Fratezi também destaca a evolução na abordagem das lesões do LCA ao longo dos anos. Antigamente, um prazo mágico de seis meses costumava ser usado como referência para liberar um atleta para retornar ao esporte. No entanto, hoje em dia, os médicos se concentram mais no ganho de força, propriocepção e equilíbrio. A recuperação não se limita ao tempo, mas sim à progressão individual do paciente durante a reabilitação.

“Não é só parâmetro de tempo: em quanto tempo ele vai voltar, porque não é possível estabelecer um número fixo, porque depende da reabilitação. Como a reabilitação é individual, ele pode responder mais, ele pode voltar mais rápido, ou ele pode voltar depois. Então, quem acompanha o caso dele, vai ver a evolução pós-cirúrgica, para ele voltar a render,” acrescenta o médico.

Além da cirurgia, o Dr. Fratezi enfatiza que a reabilitação desempenha um papel fundamental na recuperação do paciente. Independentemente de ser um atleta de elite como Neymar ou uma pessoa comum, a reabilitação é crucial para fortalecer os músculos, melhorar a propriocepção e o equilíbrio. A articulação do joelho não depende apenas dos ligamentos, mas também do suporte muscular.

“Com uma lesão desse nível, se a pessoa não se reabilitar, ela pode até não voltar a praticar o esporte no nível que ela praticava antes. Eu, como todo brasileiro, torço para que o Neymar volte o mais rápido possível para jogar para a nossa seleção. E torço para que ele volte muito bem para continuar representando nosso país no futebol e seguindo com sua carreira,” finaliza Dr. Juliano.