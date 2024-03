Orquestra Sinfônica da Bahia encanta Trancoso com Vivaldi na abertura do Festival

Em noite memorável, OSBA homenageia Vivaldi no Festival Música em Trancoso, marcando o início de uma jornada musical ímpar na Bahia

Na última segunda-feira, a pacata Trancoso se transformou no epicentro da música clássica com a abertura do Festival Música em Trancoso, um evento que já se tornou um marco na região. A Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) teve a honra de inaugurar o festival, apresentando “As Quatro Estações” de Vivaldi, na Igreja São João Batista, localizada no coração do Quadrado de Trancoso.

Esta escolha musical não foi aleatória. A apresentação coincidiu com o aniversário de 346 anos de Antonio Vivaldi, um compositor que, mesmo séculos após sua morte, continua a emocionar e inspirar. Sob a regência do maestro Carlos Prazeres e com o solo estonteante de violino por Francisco Roa, a noite foi um tributo à eternidade da música clássica.

O Festival Música em Trancoso, que tem o apoio do Governo do Estado e da Secretaria de Turismo da Bahia, estende-se até o dia 09 de março, prometendo mais dias de apresentações inesquecíveis no Teatro L’Occitane. Além da OSBA, o festival vai contar com a participação de nomes renomados da música brasileira e internacional, como Luedji Luna, Elba Ramalho, Cristian Budu, Pablo Sáinz Villegas e Mariana Aydar.

Mais do que um evento, o Festival Música em Trancoso é um projeto de transformação cultural idealizado pelo Instituto Terravista. Sua missão vai além de entreter; busca enriquecer culturalmente a vida dos moradores locais e dos visitantes, apoiando a educação musical e a descoberta de novos talentos. Em outras palavras, o festival é uma celebração da capacidade transformadora da arte, que se prova a cada nota tocada sob o céu de Trancoso.

A abertura com a Orquestra Sinfônica da Bahia foi apenas o prelúdio de uma semana que promete ser inesquecível. Entre acordes e melodias, Trancoso reafirma sua vocação como um dos palcos mais encantadores da música, onde a arte e a beleza natural se encontram para criar momentos de pura magia.