Orochi Revela ‘442’: Uma Viagem Pessoal no Rap

O rapper desdobra sua jornada e desafios no quinto álbum, marcando uma nova era de colaborações estelares e autoexpressão

Orochi, um dos nomes mais influentes do rap nacional, está pronto para impactar o cenário musical com seu mais recente projeto, “442”. Este quinto álbum do artista não é apenas uma coleção de 12 faixas; é uma jornada pessoal intrincada, uma manifestação artística que reflete tanto a ascensão quanto os desafios enfrentados por Orochi ao longo de sua carreira.

Inspirado por uma tática de futebol, o título “442” simboliza a estratégia e a habilidade necessárias tanto no esporte quanto na vida. Orochi utiliza essa analogia para mergulhar nos altos e baixos de sua própria existência, transformando críticas e desafios em fontes de inspiração e crescimento. Cada faixa do álbum atua como uma peça de um quebra-cabeça maior, revelando a evolução contínua do rapper e sua habilidade em transformar vivências pessoais em arte.

Assista ao vídeo aqui.

O álbum “442” traz colaborações de alto calibre, unindo Orochi a nomes de peso da cena do rap e do funk brasileiro, como MC Cabelinho, Chefin, Borges, Kevin O Chris, e Poze Do Rodo. Essas parcerias não apenas enriquecem o projeto, mas também destacam a capacidade de Orochi de criar pontes dentro do diversificado ecossistema musical brasileiro.

Sobre o conceito do álbum, Orochi compartilha que “442” é sua maneira de expressar as críticas e os desafios enfrentados. Ele vê esses momentos como combustível para sua arte, uma oportunidade de autoconhecimento e transformação. Este processo de criação permitiu que cada faixa se tornasse uma expressão de diferentes facetas de sua jornada.

Sucessor do aclamado “Vida Cara”, que acumulou mais de meio milhão de streamings, “442” é uma prova da evolução e maturidade artística de Orochi. Com uma habilidade única de mesclar letras poderosas a beats marcantes, o rapper reafirma seu lugar como uma das principais vozes do rap nacional. Disponível em todas as plataformas digitais, o álbum promete ser um marco na carreira de Orochi, convidando os ouvintes a uma profunda reflexão sobre a vida, a música e a arte de superar obstáculos.