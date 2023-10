Orochi faz duplo lançamento de novo álbum “Vida Cara” e loja online nesta quinta-feira

Fãs do rapper poderão adquirir comprar camisas, bonés, tênis e até mesmo sua própria linha de joias. Festa exclusiva no Rio de Janeiro vai celebrar os anúncios

O rapper brasileiro Orochi está prestes a surpreender seus fãs com um lançamento duplo emocionante que vai acontecer no dia 5 de outubro. Orochi vai lançar seu aguardado álbum “Vida Cara”, e também fará a divulgação de seu novo e-commerce, com uma gama de produtos exclusivos para seus seguidores.

Orochi faz duplo lançamento nesta quinta

O álbum “Vida Cara” é o próximo capítulo na carreira musical de Orochi, que continua a encantar o público com suas rimas afiadas e letras poderosas que falam de relacionamentos, crime, superação e fé. Este novo álbum promete levar os ouvintes a uma jornada emocional, oferecendo uma visão única do mundo do artista e de sua percepção aguçada da realidade.

Camiseta VCDR Camiseta VCDR

O lançamento de “Vida Cara” será celebrado em grande estilo, com uma festa de lançamento exclusiva organizada pela produtora Main Street Produções, em parceria com a “Hollywood Social”, no Rio de Janeiro. Esta festa de alto padrão será reservada para convidados selecionados e apresentará um tapete vermelho no estilo de Hollywood, graças à expertise da “Hollywood Social”, uma empresa especializada em ativações internacionais, que já trabalhou com nomes de peso como Miley Cyrus, Logan Paul, Zendaya Coleman, Justin Bieber, Paris Hilton, Kim Kardashian, Ricky Martin, entre muitos outros ícones de Hollywood. Será uma noite inesquecível de música, moda e entretenimento.

Além disso, Orochi com a apresentação de seu novo e-commerce, os fãs poderão adquirir produtos exclusivos, incluindo camisas, bonés, tênis e até mesmo sua própria linha de joias, com direção artística de Caio Varela, um grande parceiro do artista. A loja virtual proporcionará aos fãs a oportunidade de se conectar ainda mais com o rapper e celebrar seu amor pelo estilo único de Orochi de uma maneira especial, atendendo a um pedido antigos dos fãs.

O lançamento do álbum “Vida Cara” e do e-commerce está programado para o dia 5 de outubro e promete ser um marco na carreira do rapper brasileiro.

Serviço:

Site oficial da loja virtual: aqui

