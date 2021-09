Ornare participa do Salone del Mobile 2021 em Milão

O evento que ocorre em setembro é uma das maiores feiras de design mobiliário do mundo

Com a confirmação do Salone del Mobile 2021, Ornare, uma das mais sofisticadas marcas internacionais de mobiliário sob medida de alto padrão, apresenta a linha Little Luxuries em um dos mais badalados eventos de design de móveis do mundo em Milão, na Itália. O governo italiano liberou a realização de eventos no segundo semestre a e a expectativa é alta.

A feira vai acontecer entre os dias 5 e 10 de setembro de 2021. A marca também já está confirmada para a edição especial de 60 anos, que será em abril do ano que vem. A feira é uma das mais importantes e tradicionais do mundo, atraindo os profissionais referência em seus países.

A linha Little Luxury Ornare é tida com um “objeto de desejo” por ser muito atraente e versátil. No evento, em seu estande, Ornare levará a versão Beauty, focado em penteadeiras. A linha é inspirada no tradicional sistema de armários Ikigai da marca, mas com um olhar para os armários pequenos. Desenvolvida pelo designer Ricardo Bello Dias, a linha tem uma independência e versatilidade, podendo ser usada para compor o closet ou ser montada de forma individual, totalmente personalizada. Além disso, os móveis possuem luz integrada nas prateleiras e portas equipadas para exibir com destaque os objetos mais preciosos.



“Estamos muito felizes com a autorização do governo italiano para a realização deste evento que é um dos mais importantes do mundo. Nossa marca sempre esteve presente e neste momento de retomada em que o mercado de arquitetura e decoração está mais aquecido, nossa participação será ainda mais importante. Escolhemos a Little Luxury para compor o espaço de 2,5 m² com bastante elegância”, afirma Esther Schattan, sócia-diretora da Ornare.

Esther Murillo e Pitter Schattan

Em julho, Ornare lançou a coleção Square Round, no showroom da marca em São Paulo pela primeira vez. A marca prestigia o mercado brasileiro junto com a comemoração de 35 anos da Ornare. A coleção nasceu de um processo de produção racional e minimalista, e também contou com uma pesquisa de desenvolvimento e estudo profundo de referências que misturam harmonicamente formas geométricas como quadrados e círculo.