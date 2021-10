Marca internacional de mobiliário faz leilão de obras de arte no Brasil em prol de ONG

Ornare e ARCAH se juntaram para apresentar a 5ª edição da mostra “Make Up Your Heart”

Se tem uma coisa que a pandemia mostrou a humanidade foi a necessidade de sermos pessoas melhores e também a vontade de redecorar nosso lar. Quem está com essa ideia no coração pode se preparar porque a Ornare, uma das mais sofisticadas marcas internacionais de mobiliário sob medida de alto padrão, e ARCAH (Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade), se uniram para criar a 5ª edição da mostra “Make Up Your Heart”.

A renda do leilão será destinada para ajudar pessoas acolhidas das ruas



O evento reúne 80 artistas, sendo arquitetos e estilistas renomados que emprestaram o talento na elaboração de obras de arte em formato de coração. As peças serão leiloadas e a renda será revertida para a ARCAH, que possui programas de apoio para as pessoas em situação de rua.

A artista Marcela Rodrigues está participando dessa edição



“Nós acreditamos no potencial do engajamento social para transformação da nossa realidade no Brasil. Por isso, é uma enorme satisfação ser o elo entre artistas e iniciativas que buscam prestar assistência e proteção às pessoas”, diz Esther Schattan, sócia-diretora da Ornare.



Já na 5ª edição, o evento é sempre um sucesso e está contando com grandes nomes nesse ano, como Alê Jordão, Crânio, Gabriel Wickbold, Enivo, Andressa Salomone, Tché Ruggi e Tec. “Pelo quinto ano consecutivo, nós estamos formando uma corrente do bem entre Ornare e ARCAH. As obras, assinadas por grandes nomes, são leiloadas e contribuem em projetos que oferecem ferramentas para resgatar a autoestima e a confiança de grupos que estão em vulnerabilidade social”, afirma Ale Cozzi, uma das embaixadoras da ARCAH.

O leilão tem cerca de 70 obras de arte em formato de coração, criadas e assinadas por renomados artistas



O evento tem o objetivo de promover a arte e contribuir para gerar visibilidade às causas sociais assistidas pelas instituições parceiras. A mostra já começou e vai até o dia 20 de outubro no showroom da Ornare, localizado na Alameda Gabriel Monteiro de Silva, em São Paulo-SP. Para participar do leilão virtual da edição paulistana, basta solicitar o cadastro no site www.ornare.com/makeupyourheart/.