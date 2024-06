Orgulho Nacional: TikTok exalta talentos LGBTQIAP+ Brasileiros em campanha #LivreParaSer

Em comemoração ao mês do Orgulho, o TikTok lançou uma edição especial da lista Vozes Visionárias, destacando personalidades e criadores de conteúdo LGBTQIAP+ que geram impacto em suas comunidades. Esta iniciativa faz parte da campanha #LivreParaSer, existente desde 2020, que incentiva as pessoas a serem livres para criar e evoluir.

A lista é dividida em três categorias: “criadores que fazem a diferença”, “inovadores da indústria” e “pequenos empreendedores”. Ao todo, 14 brasileiros foram homenageados.

Rita D’Libra Phellyx Patrick Torres (patzzic)

Na categoria “criadores que fazem a diferença”, estão Patrick Torres, um dos autores mais conhecidos da comunidade #BookTok, e Rita D’Libra, a primeira drag queen intérprete de libras do Brasil. Entre os “inovadores da indústria”, destacam-se Ludmilla, cantora e compositora premiada, e Grag Queen, apresentadora do RuPaul’s Drag Race Brasil. Já na categoria de “pequenos empreendedores”, Raphael Rezende, mentor de carreiras, e Louise Costa, empreendedora de moda praia para pessoas trans, foram reconhecidos.

Chris Gonzatti Luiza Marchiori

Maíra Carvalho, Diretora de Operações do TikTok no Brasil, afirma: “Estamos muito felizes em lançar o projeto ‘Vozes Visionárias’ que celebra e destaca a comunidade LGBTQIAP+. É uma forma de incentivar e apoiar estes criadores que usam a plataforma para se expressarem livremente dentro de seus nichos. Acreditamos que o TikTok tem um papel importante na construção de uma comunidade – on-line e off-line – mais forte e inclusiva e estamos comprometidos em melhorar continuamente como um lugar seguro e acolhedor para todas as vozes”.

Conheça os brasileiros que compõem a lista Vozes Visionárias do Orgulho de 2024:

Criadores que fazem a diferença:

Patrick Torres (patzzic), Belo Horizonte: Autor e criador de conteúdo literário.

Phellyx (phellyxofficial), São Paulo: Ator e criador de conteúdo de humor.

Rita D’Libra (ritadlibra), Rio Grande do Sul: Drag queen e intérprete de libras.

Luiza Marchiori (luizamarchiori), Santa Catarina: Skatista profissional trans.

Chris Gonzatti (diversidadenerd), Porto Alegre: Especialista em cultura pop e criador de conteúdo sobre diversidade.

Inovadores da Indústria:

Jaloo (jaloomusic): Artista paraense de destaque na música.

Majur (majur): Cantora e compositora.

Ludmilla (ludmilla): Cantora e compositora premiada.

Grag Queen* (gragqueen): Apresentadora e artista drag.

Pequenos Empreendedores: