Oportunidade única: ação do governo argentino oferece até 200 dólares em experiências no Brasil

Saiba como os shoppings Estação BH e Curitiba estão promovendo o turismo argentino e dando a chance de ganhar 200 dólares

O governo argentino está realizando uma ação inovadora no Brasil entre os dias 12 e 15 de outubro, em parceria com os shoppings Estação BH, em Belo Horizonte, e o Shopping Curitiba, na capital paranaense. A campanha, denominada “Tesoros Argentinos,” tem como objetivo promover o turismo argentino no Brasil, oferecendo aos brasileiros a oportunidade de ganhar até 200 dólares para trocar por experiências únicas.

Os shoppings Estação BH e Curitiba promovem o turismo argentino e dando a chance de ganhar 200 dólares

Desenvolvido pelo Inprotur (Instituto Nacional de Promoção Turística), o programa Tesoros Argentinos permite que os visitantes ganhem um gift card virtual no valor de 200 dólares ao viajar para a Argentina e permanecerem por pelo menos três noites. Essa quantia pode ser utilizada para desfrutar de experiências envolvendo gastronomia, bem-estar, aventura e entretenimento durante a estadia no país vizinho.

Descubra como participar da campanha Tesoros Argentinos e ganhar dinheiro para sua viagem à Argentina

Os interessados podem participar da campanha se inscrevendo no site oficial do programa Tesoros Argentinos (https://www.argentina.travel/landing/tesoros-argentinos/index.html). Durante a ação nos shoppings, os visitantes terão a oportunidade de participar de um game que possibilita a conquista do gift card de 200 dólares.

Esta iniciativa única busca fortalecer os laços turísticos entre Brasil e Argentina, oferecendo aos brasileiros uma maneira emocionante de explorar o país vizinho e desfrutar de suas atrações. A campanha Tesoros Argentinos estará disponível nos shoppings Estação BH e Shopping Curitiba, com endereços respectivos:

Estação BH: Av. Cristiano Machado, Nº 11833 – Vila Cloris Forma – Belo Horizonte (MG)

Shopping Curitiba: R. Brg. Franco, 2300 – Centro, Curitiba (PR)

Esta é uma oportunidade imperdível para os amantes de viagens e da cultura argentina, que podem agora transformar sua visita em uma experiência única e memorável.