Em Curitiba, banda Onze:20 grava novo álbum

Após explodir no cenário nacional conquistado um público jovem com um som autoral que traz pitadas de reggae e pop rock, a banda paulista Onze:20 prepara o lançamento de seu quinto álbum, intitulado “Vênus”. Os músicos se reuniram no estúdio Whizz, em Curitiba (PR), considerado o mais moderno da América Latina, durante seis dias para tirar do papel um trabalho que traz toda a intensidade do grupo.

O quinto álbum da banda Onze:20, que será lançado oficialmente ainda em 2021, chega com identidade totalmente nova, marcando um recomeço pós-pandemia. Os trabalhos na capital paranaense foram coordenados por Deleo, grande nome do cenário nacional, responsável pelo estúdio Whizz, que faz parte do Grupo Intergalaxy, um dos principais conglomerados de tecnologia do Brasil, comandado pelo empresário Francisley Valdevino da Silva.

“Vênus é conhecido como o planeta mais brilhante da via láctea. A proposta da banda com esse novo projeto é trazer luz e esperança para um período tão conturbado enfrentado pela humanidade. A música é algo que ajudou muito as pessoas durante a pandemia, e temos certeza de que irá contribuir para unir todos novamente quando tudo isso passar”, comenta Deleo.

“Vênus” contará com 8 faixas, entre elas a música “Tranquilo e calmo”, um dos grandes destaques do álbum, que trará toda a nova sonoridade e versatilidade da banda. “Foi um grande prazer trabalhar com os caras da Onze:20. Músicos maduros e consolidados, que entendem a importância de se reinventar e buscar uma nova identidade para cada trabalho. O álbum ‘Vênus’ será uma ótima novidade para os fãs e para todos aqueles que amam boa música”, completa Deleo.



“Sempre quisemos arriscar e inovar dentro do que a gente faz”, explica o vocalista Vitin. “Resolvemos gravar aquilo que realmente estávamos com vontade. Juntamos tudo o que ouvimos na pandemia, tendo muita brasilidade toda de referência”, complementa o artista. “Todo mundo se sentiu tão obrigado a produzir na pandemia, a estar na internet, e nós quisemos desconectar um pouco de tudo isso. Focamos somente em fazer o nosso som, e o resultado é o trabalho mais diferente que já fizemos”, conta o baixista Marlos Vinícius.

Para Vitin, a retomada ao estúdio aconteceu em grande estilo, como não poderia ser diferente. “É incrível trabalhar com uma estrutura impecável. Os equipamentos, nem se fala, tudo de altíssimo nível. E o calor humano que encontramos aqui no Whizz é o que faz tudo funcionar. Equipe extremamente profissional, que nos deu a maior atenção. Isso faz muita diferença. Uma experiência única”, finaliza o vocalista da Onze:20.