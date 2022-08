ONG AVIVA de São Paulo promove uma tarde mágica para crianças em final de semana no SBT

As 35 crianças conheceram a cidade cenográfica de “Poliana Moça” e tiveram troca de amor e inspiração com o elenco da novela

No último sábado (06), a cidade cenográfica da novela “Poliana Moça” recebeu 35 meninos e meninas do Projeto Crescer da ONG AVIVA, instituição que oferece aulas de jiu-jítsu e reforço escolar para a garotada, localizada na zona oeste de São Paulo. A ação foi uma parceria da teledramaturgia com o SBT DO BEM.

Igor Jansen brinca com crianças Sophia Valverde e garotada (Fotos: Lourival Ribeiro)

A proposta é levar os pais dos atores e os filhos para desempenharem uma ação social. Cada pai e mãe, ao lado dos atores, apadrinham duas crianças, assim, os pais dão exemplos aos filhos e os pequenos astros praticam um feito solidário.

O SBT DO BEM é a plataforma social da emissora, que desde de 2014 tem como objetivo fazer o uso da capacidade de produção de conteúdo e do poder midiático, uma vez que a empresa atinge quase 200 milhões de pessoas por mês no Brasil, a favor das boas causas e práticas, traduzindo seus pilares e valores da maneira mais verdadeira e tangível possível.

Crianças assistem uma cena da novela Mãe da atriz Bella Chiang recebe criança Lucas Burgatti e Luisa Bresser com criança (Fotos: Lourival Ribeiro)

“Nesse caso, o foco foi educação, que é um dos pilares que a gente valoriza bastante e que tem procurado fazer não só essa, mas ter outras iniciativas também relacionadas, porque o SBT DO BEM acredita que unindo forças, as empresas podem contribuir para uma sociedade melhor”, pontua Daniela Martins coordenadora de Marketing do SBT.