Onda Boa com Ivete estreia em janeiro na HBO Max – assista ao trailer

Série documental da Ivete Sangalo estreia exclusivamente na plataforma e reúne grandes nomes da música brasileira

A HBO Max lança o trailer oficial da série ONDA BOA COM IVETE, estrelada pela multitalentosa Ivete Sangalo, que estreia exclusivamente na plataforma em 20 de janeiro.

Ivete Sangalo é cantora, compositora, multi-instrumentista e empresária

Embalado por “Mexe a Cabeça”, mais nova música de trabalho da artista, composta durante a realização da série em parceria com Carlinhos Brown, o trailer revela a descontraída interação entre Ivete e seus convidados: Agnes Nunes, Carlinhos Brown, Iza, Gloria Groove e Vanessa da Mata.

Ao longo de cinco episódios, com exibição semanal sempre às quintas-feiras, os fãs poderão acompanhar um pouco mais do processo criativo da Ivete, de forma intimista, enquanto ela recebe outros músicos consagrados para um bate-papo, e criam em conjunto novas músicas, gravadas em dupla.

Natural de Juazeiro, na Bahia, Ivete Sangalo é cantora, compositora, multi-instrumentista e empresária. Com quase 30 anos de carreira musical, Ivete acumula quatro Prêmios Grammy Latino ao longo de sua carreira solo.

ONDA BOA COM IVETE é uma produção Max Original que reforça um dos principais objetivos da HBO Max em criar conteúdos nacionais e contar histórias locais de todos os tipos. “A Ivete Sangalo é um ícone da música brasileira atual e atrai toda a família com o seu carisma e estilo musical. A música e as parcerias artísticas estão no DNA desta série, que irá contagiar a todos”, diz Tomás Yankelevich, Chief Content Officer, GE, da WarnerMedia Latin America.

A série documental dirigida por Kátia Lund foi produzida pela Delicatessen para a HBO Max.