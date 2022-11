Oncologista alerta para incidência de câncer de pele entre os mais jovens

Segundo o médico Ramon Andrade Mello, este é o tumor que lidera casos de câncer no Brasil



Apesar de ser raro em crianças e negros, o câncer de pele tem se tornado cada vez mais comum entre as pessoas com mais de 40 anos. O médico oncologista e pesquisador honorário do Departamento de Oncologia da Universidade de Oxford, Ramon Andrade de Mello, alertou que a exposição frequente desse público mais jovem aos raios solares, sem proteção, é um dos principais motivos para o crescimento da incidência.

O médico é pesquisador honorário Departamento de Oncologia da Universidade de Oxford (Foto: Divulgação)



Embora lidere a lista de tumores malignos identificados no Brasil, correspondendo a cerca de 30% dos casos, o câncer de pele não melanoma tem as menores taxas de mortalidade. Mas, o especialista aponta que assim como qualquer outro tumor o diagnóstico precoce é essencial para o tratamento, principalmente para evitar sequelas significativas.

“A prevenção deve começar na infância e ser adotada ao longo de toda a vida com o uso de protetor solar diariamente, bem como barreiras mecânicas como óculos escuros, bonés ou chapéus, entre outros. É importante ainda usar filtro solar próprio para os lábios e evitar exposição prolongada ao sol entre às 10h e 16h”, destacou Mello.

O especialista aponta que a prevenção deve começar ainda na infância com o uso de protetor solar e barreiras mecânicas como uso de óculos de sol, bonés e chapéus (Foto: Divulgação)



Por isso é necessário estar atento aos sintomas como: manchas na pele que ardem, coçam, descamam e sangram. De acordo com o médico, alguns pacientes podem até mesmo apresentar feridas que não cicatrizam em até um mês. Ele destacou ainda que o tumor geralmente surge em regiões do corpo que são expostas ao sol com maior frequência como: rosto, pescoço e orelha.