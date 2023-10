Omelete Company leva a CCXP MX para o México em 2024

Maior empresa de entretenimento do Brasil expande horizontes com a primeira edição do festival na Cidade do México e promete uma experiência épica para os fãs de cultura pop latino-americanos

A Omelete Company, uma das maiores empresas de entretenimento do Brasil, por meio da CCXP, o maior festival de cultura pop do mundo, está pronta para levar a CCXP MX para o México. A estreia desse grande evento acontecerá entre os dias 3 e 5 de maio de 2024, na Cidade do México.

Esta é uma notícia empolgante para os fãs de cultura pop do México e de toda a América Latina. Com um espaço de 35 mil metros quadrados e a expectativa de receber mais de 90 mil pessoas, a CCXP MX promete ser uma experiência inesquecível. Áreas familiares aos fãs brasileiros, como o Thunder Stage, Cosplay Universe, Artists’ Valley, Creators Stage, Game Arena e o Omelete Stage, estão confirmadas para a edição internacional. Além disso, a Spoiler Night, uma tradição do evento, será realizada no dia 2 de maio, oferecendo uma prévia exclusiva para a imprensa, convidados e parceiros.

A parceria com a OCESA, uma empresa mexicana especializada em shows e eventos, fortalece ainda mais o evento. Dois grandes patrocinadores também foram anunciados: Citibanamex e a marca de cerveja ‘Dos Equis’, do grupo Heineken.

O Artists’ Valley, uma das áreas mais amadas da CCXP no Brasil, também fará parte da edição mexicana. Com mais de 100 mesas e a presença de mais de 220 artistas, essa é uma oportunidade única para os fãs conhecerem seus artistas favoritos.

A CCXP MX não é a primeira incursão internacional da Omelete Company. O sucesso da CCXP Cologne na Alemanha e da CCXP Worlds, realizada digitalmente, mostra o poder de alcance e a capacidade de inovação da marca. A CCXP no Brasil também é um grande sucesso, com números impressionantes de público e impacto na economia local.

Prepare-se para uma experiência épica da cultura pop no México em 2024 com a CCXP MX. A Omelete Company está pronta para conquistar corações latino-americanos e levar a cultura pop a um novo patamar.

Artists’ Valley: uma nova experiência para o mercado mexicano

Uma das maiores e mais amadas áreas na CCXP no Brasil é o Artists’ Valley. Com mais de 500 quadrinistas, o espaço é tido como o coração do evento e não é exagero dizer que praticamente tudo que conhecemos de cultura pop teve início nos quadrinhos. Para a primeira edição em solo mexicano, a organização da CCXP MX está plenajando um espaço com mais de 100 mesas, com capacidade para receber mais de 220 artistas. Informações sobre inscrições serão divulgadas futuramente no site do evento.

Na apresentação do evento também foram confirmados cinco grandes quadrinistas:

Enid Balám (enidbalam) – Quadrinista mexicano que contribui com produções da Marvel Comics como ‘Novos Mutantes’, ‘Spider-Gwen’ e ‘Hawkeye: Kate Bishop’.

Humberto Ramos (ramosland) – é quadrinista, desenhista, designer gráfico e mora na Cidade do México. É conhecido por sua extensa contribuição para diversas editoras como DC Comics, Marvel, Milestone Media e Cliffhanger Productions.

Ivan Reis (ivanreisart) – Quadrinista brasileiro considerado uma das lendas da produção de quadrinhos mundial, sendo um dos restritos artistas exclusivos da DC Comics há quase 20 anos.

Jorge Molina (jorge_molinam) – Mexicano, o artista tem inúmeros trabalhos para a Marvel Comics e DC Comics, trabalhando em capas de edições como ‘Capitã Marvel’, ‘Ultraman’ e ‘Aves de Rapina’.

Rafael Grampá (rafael_grampa) – O brasileiro Rafael Grampá acumula diversos feitos em sua carreira, incluindo um Prêmio Eisner. Suas obras mais recentes são ‘Batman — Gárgula de Gotham’ e ‘BRZRKR’, projeto realizado em conjunto com o ator Keanu Reeves.

“Os quadrinhos são o coração da CCXP e isso não poderia ser diferente na CCXP MX. Seguindo nossa tradição, abrimos os anúncios de convidados com quadrinistas, entre eles grandes nomes das hqs como os mexicanos Humberto Ramos – uma lenda local, que os fãs locais finalmente poderão encontrar após muito anos de ausência em eventos no México -, Jorge Molina e Enid Balám, além dos brasileiros Ivan Reis e Rafael Grampá. Os quadrinhos chegam com força na CCXP MX e muitos anúncios incríveis virão por aí”, destaca Ivan Costa, sócio-fundador da CCXP e curador da programação de quadrinhos dos eventos da marca.