Cidade de Olímpia (SP) inaugura seu museu de cera no próximo dia 15

Nova atração do Grupo Dreams no interior paulista espera receber até 50 mil turistas durante a temporada de férias; em 2022, será inaugurado o “Ice Bar Mundo Gelado”

No próximo dia 15, quarta-feira, a cidade de Olimpia (SP), irá inaugurar seu museu cera o “Dreamland Museu de Cera de Olímpia”, o terceiro do Grupo Dreams no Brasil, a mais nova atração do destino turístico do interior paulista. O Museu de Cera ocupa uma área de mais de 6 mil m² em uma das principais avenidas da cidade. São 70 personagens em mais de 30 cenários que promovem uma experiência bastante imersiva e sensorial para crianças e adultos.

“É mais uma atração imperdível em Olímpia para quem viaja com crianças, quem gosta de fazer um passeio diferente ou quem é fã de famosos e quer viver a sensação de estar frente a frente com seu ídolo. Um programa tranquilo, e que certamente vai render ótimas fotos e momentos de recordação”, avisa Gabriela Barbalho, gerente da atração.





Entre as atrações estarão: Gisele Bündchen; Pablo Picasso; Bruce Lee; Cristiano Ronaldo; Messi; Usain Bolt; Neymar; Steve Jobs; Papa Francisco; Madre Teresa; os ex-presidentes Barack Obama e Donald Trump… Os personagens são confeccionados em tamanho real (as medidas são tiradas com um aparelho chamado escalímetro, para ficarem mais próximas possíveis do real). Os bonecos são produzidos na Inglaterra e levam de 8 a 12 meses para ficarem prontos. Uma equipe de até 25 artesãos é envolvida no processo. A escolha das atrações é feita por votação popular.



O museu funcionará todos os dias, das 9h às 21h. O valor do ingresso custa R$ 80 a inteira e R$ 40 a meia. A expectativa é receber até 50 mil passantes na temporada de férias, entre dezembro e janeiro, período de maior fluxo de turistas na cidade. Mais informações no site www.dreamland.com.br/olímpia .

E não para por aí! Em 2022, será inaugurado o “Ice Bar Mundo Gelado”. Numa das regiões mais quentes do interior paulista, a região noroeste, onde fica Olímpia, os turistas terão a oportunidade de viver uma experiência única (e bem gelada) para se refrescar, com toneladas de gelo e uma temperatura que pode chegar até a -25 graus.