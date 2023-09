Ofner reinaugura no Shopping Iguatemi em São Paulo com design de luxo e sabor inigualável

A marca é uma opção gastronômica em qualquer momento do dia na vida dos paulistanos

A confeitaria Ofner, uma das pioneiras na inauguração do Shopping Iguatemi em São Paulo, reabriu suas portas hoje com um projeto arquitetônico exclusivo assinado pelo Studio HA | Health Architecture. A reinauguração marca não apenas a renovação física da loja, mas também a celebração da história da marca e sua importância na cidade.

Diretor Executivo da Ofner, Mario Martins da Costa Jr.

O Diretor Executivo da Ofner, Mario Martins da Costa Jr, destacou a relevância desse projeto para a marca e para São Paulo: “As histórias da Ofner e do Shopping se fundem nesse contexto, e para nós, é um grande orgulho entregar uma proposta de valor e negócio único, para atender um público exigente, formador de opinião e fiel”.

A nova loja da Ofner apresenta materiais clássicos como mármore e metais, combinados com uma iluminação moderna de tons amenos, criando um espaço acolhedor e agradável para os clientes. O seating Ofner oferece móveis em tons de madeira peroba do campo, assinados por designers brasileiros, em um estilo contemporâneo que integra uma área de convivência espaçosa e um setor dedicado à exposição de produtos e embalagens.

A icônica confeitaria Ofner renasce com um conceito que homenageia suas origens e se adapta aos tempos atuais

Mario Martins da Costa Jr enfatizou o compromisso da Ofner com a experiência do cliente: “Investimos em uma reestruturação completa de layout e de marca. A loja está linda, moderna e atendendo ao nosso maior objetivo que é proporcionar ao cliente Ofner uma experiência nova e única”.

Com uma rede de 24 lojas estrategicamente posicionadas em todas as regiões de São Paulo e uma fábrica de 6.500m², de onde saem mais de 30 mil itens diariamente, a Ofner continua a ser uma referência em confeitaria na cidade.

O cardápio da nova loja no Shopping Iguatemi não apenas oferece os clássicos consagrados da marca, mas também inclui produtos exclusivos para atender aos clientes exigentes do shopping. Entre as novidades estão saladas de Couscous Marroquino, quinoa, com mix de castanhas, tomates confitados e mix de folhas baby, além do Roast Beef Salad, lâminas de rosbife ao molho de alcaparras, lascas de parmesão, mix de folhas baby e crocante de folhados de parmesão.

Os amantes de sanduíches podem saborear o novo Roast Beef Sandwich, que combina lâminas de rosbife, lascas de parmesão, mostarda dijon em grãos, rúcula, tomates marinados e um toque de alcaparras. A unidade também servirá clássicos como Eggs Benedict e sobremesas irresistíveis, como a Torta Sacher e o Creme Brulée.

O projeto arquitetônico assinado pelo Studio HA|Health Architecture é mais do que uma reforma física, é uma homenagem à trajetória da Ofner, desde sua origem em Budapeste, Hungria, em 1948, até sua propagação na moderna São Paulo. Ana Ofner, ao assumir a doceria de seu pai em Budapeste, trouxe para São Paulo doces refinados com embalagens clássicas e coloridas, criando a doceria Ofner. O novo projeto busca o retorno da tradição através da modernização, mantendo vivo o legado da marca.

A nova loja da Ofner está localizada no Shopping Iguatemi, piso térreo, na Av. Brig. Faria Lima, 2232, Jardim Paulistano, São Paulo. A reinauguração representa a celebração de uma marca que transcende gerações, unindo o passado de Budapeste ao futuro da confeitaria paulistana.