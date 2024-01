Odontologia em Foco: sócios do instituto transformando faces brilham em palestras no CIOSP 2024!

Destaques do setor, os profissionais compartilham inovações e tendências na 41ª edição do Congresso Internacional de Odontologia

De 24 a 27 de janeiro, o Expo Center Norte, em São Paulo, será o epicentro mundial da odontologia com a realização da 41ª edição do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O evento, reconhecido como um dos maiores do mundo no setor, promete oferecer uma programação extensa e repleta de experiências enriquecedoras para a classe odontológica.

Entre os destaques do CIOSP 2024, estão os renomados profissionais Dr. Adalberto Vale, Dr. Igor Alves, Dr. Ritchie Alves e Dra. Cindy Alves, todos sócios do prestigiado Instituto Transformando Faces. Esses especialistas, referências na área, irão compartilhar seus conhecimentos em painéis do evento, abordando as mais recentes inovações no campo da odontologia estética.

O Congresso Internacional de Odontologia é reconhecido não apenas pelo seu tamanho, mas também pela qualidade das informações e oportunidades que oferece. Nesta edição, os sócios do Instituto Transformando Faces trarão à tona as últimas tendências e avanços que estão moldando o futuro da odontologia estética.

A presença desses profissionais de destaque destaca a importância do CIOSP como um espaço de aprendizado e networking para os membros da comunidade odontológica. O evento promete não apenas oferecer uma visão abrangente das últimas inovações, mas também inspirar e elevar o padrão da odontologia moderna.

Confira a programação:

24/01 – quinta-feira

14h00 às 14h40 – Biometil: Dr. Ritchie Alves

19h00 às 19h45 – Biogelis: Dr. Ritchie Alves

25/01 – sexta-feira

14h00 às 14h40 – Biometil: Dr. Igor Alves

19h00 às 19h45 – Biogelis: Dr. Igor Alves

26/01- sábado

14h00 às 14h40 – Biometil: Dr. Adalberto Vale

19h00 às 19h45 – Biogelis: Dr. Adalberto Vale

27/01- domingo

12h30 às 13h00 – Rennova: Dr. Adalberto Vale

14h00 às 14h30 – Rennova: Dr. Igor Alves

16h00 às 16h45 – Biogelis: Dr. Cindy Alves

Além das palestras, o Instituto Transformando Faces estará presente com condições especiais em seus cursos durante o CIOSP.

Com inovações no segmento de estética e bem-estar, o Instituto Transformando Faces promove a capacitação de novos profissionais de todo o mundo, além de seguir reforçando seu padrão de excelência em tratamentos faciais e corporais por meio da Clínica Transformando Faces.