“Oceano”: Ana Hickmann e Cleber Machado lançam plataforma de gerenciamento de carreiras

Em uma parceria de peso, a apresentadora Ana Hickmann e o jornalista esportivo Cleber Machado lançaram uma plataforma inédita de marketing com foco no gerenciamento de carreiras. Sócios nesse projeto, os dois estão à frente da Oceano, um marketplace gratuito que conecta profissionais, clientes, agências publicitárias e até mesmo veículos de comunicação.

Essa é a primeira vez que a dupla se une em sociedade e de cara criaram uma plataforma desenvolvida com tecnologia inteligente, que viabiliza a contratação de modelos, influenciadores, apresentadores e atores para divulgação de produtos e negócios.



“Eu sempre recebo pedidos de ajuda para lançar meninas como modelo. Com a Oceano, eu consigo não só ajudar, mas direcionar essa profissional em diversos segmentos. Ao ser contratada, ela pode ajudar as empresas a criarem campanhas mais inclusivas e que dialoguem com a sociedade, fortalecendo a relação entre a marca e seus consumidores”, disse Ana Hickmann, que atua há mais de 20 anos como empreendedora.

“Temos muitos profissionais competentes no jornalismo esportivo e o futebol, em particular, é um grande equalizador social no Brasil. Seja por meio de podcasts, blogs ou canais do YouTube, há muitas vozes sábias e coerentes. A Oceano oferece uma oportunidade para esses talentos mostrarem seu potencial para empresas do ramo e contribuir para a aproximação com um público-alvo diversificado”, comenta Cleber Machado, que saiu recentemente do Grupo Globo, encara o novo desafio.



Além dos dois grandes nomes da TV, fazem parte da sociedade Vagner Oliveira, Thais de Souza, Márcio Paglia e Alessandra Galo.

A empresa

A Oceano é uma plataforma inovadora e gratuita que busca conectar profissionais e marcas. Utilizando um sistema desburocratizado, sem a necessidade de um intermediador, o profissional apenas preenche um formulário online com suas características físicas, aptidões e interesses, e, assim, se coloca à disposição para os trabalhos.



A partir daí, o próprio sistema permite um match entre o perfil solicitado pelo contratante e os candidatos. O grande diferencial é a forma com que o trabalho é gerenciado. Na Oceano, a carreira do profissional pode ser compartilhada entre diversos investidores, que poderão colaborar com a divulgação e expansão dos trabalhos. Além disso, é o primeiro marketplace a possibilitar que um cliente tenha toda a cadeia de marketing disponível em um só lugar.



Através deste sistema, as empresas poderão ainda contar com sistemas de inteligência para criação de campanhas efetivas em todos os elos da cadeia de marketing, inclusive na divulgação nos meios de comunicação.



“É possível criar alternativas viáveis para os anunciantes, permitindo que encontrem o veículo que fale com seu público-alvo e que seja adequado ao seu orçamento. Isso pode ajudar a aumentar a eficiência e a justiça no mercado publicitário, beneficiando a todos os envolvidos”, afirma Vagner de Oliveira, sócio da Oceano.