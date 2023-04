Obras de Nadja Rossato são selecionadas pela renomada galeria East Village Art Collection, na Time Square

Artista plástica brasileira terá suas obras expostas em um dos pontos turísticos mais famosos de Nova York

A artista plástica brasileira Nadja Rossato terá três de suas obras expostas na Times Square Billboard, em Nova York, na exposição “Exploring the World”, que acontecerá entre os dias 21 e 27 de abril. Selecionada pela renomada galeria de arte East Village Art Collection (EVAC), suas obras serão exibidas para centenas de milhares de espectadores.

Artista plástica brasileira tem oportunidade de expor seu trabalho em Nova York na exposição “Exploring the World

A EVAC destacou a singularidade do trabalho de Nadja, que mistura o figurativo e o abstrato, utilizando figuras divertidamente distorcidas, mas expressivas e familiares, evocando uma sensação de calor e abertura emocional. Combinando demarcações nítidas de cores com trabalho de linha mais nebulosa e sombreamento sutil e altamente dimensional, seu trabalho justapõe o duro e o suave, o estranho e o moderado. Trazendo um senso único de perspectiva para cada tela, seu trabalho está repleto de vivacidade e energia que atrai o espectador para seu mundo distinto.

Spectrum, 2020, Acrílico sobre Tela. 80cm x 80cm

Para a artista, participar da exposição colaborativa na Times Square é uma oportunidade única de reconhecimento de seu trabalho, além de poder alcançar um público mais amplo além do ambiente tradicional da galeria. “Estou extremamente feliz e grata em poder expor meu trabalho no local que se tornou o maior ponto de referência de Nova York”, destacou Nadja.

Vazio Existencial, 2020, Acrílico sobre Tela. 110cm x 130cm

A EVAC tem uma missão simples: dar aos criadores a oportunidade de compartilhar sua paixão com o mundo. A galeria selecionou as três seguintes obras da artista: “Oceano Profundo”, “Sorriso de Primavera” e “Dançando com as Cores”. Durante os sete dias da exposição, as obras de Nadja Rossato serão exibidas às 19h do horário local, nos telões da Times Square, para o deleite dos espectadores que passarem pelo local.

Cidade dos Anjos, 2019, Acrílico sobre Tela. 150cm x 110cm

A exposição “Exploring the World” promete trazer um conjunto diversificado de obras de artistas de todo o mundo. Mas, com certeza, as obras de Nadja Rossato certamente serão um destaque e uma experiência única para quem tiver a oportunidade de apreciá-las na Times Square.