Obra de arte em aço no Parque Linear Bruno Covas, de São Paulo, é um presente da Gerdau

Feita de aço Gerdau 100% reciclável, a obra de Jaime Prades faz parte da programação da Virada Sustentável, contribuindo para revitalização do entorno do Rio Pinheiros

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, doou a escultura “Broto”, de Jaime Prades, à cidade de São Paulo durante a Virada Sustentável 2022, da qual a companhia é patrocinadora.

O evento de inauguração da obra aconteceu neste sábado, 3, no Parque Linear Bruno Covas, próximo à estação Pinheiros da linha de trens 9-Esmeralda, em cerimônia que contou com a presença de autoridades municipais e representantes da Virada Sustentável, além do líder global de Comunicação Corporativa e Marca da Gerdau, Pedro Torres.

Pedro Torres, líder global de Comunicação Corporativa e Marca da Gerdau

“É uma honra poder presentear a cidade de São Paulo com uma obra que, com sua beleza e composição, traz tanto significado. A escultura de Jaime Prades, feita em aço, representa os conceitos de sustentabilidade e reciclagem, que também permeiam o dia a dia da Gerdau e, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de promoção e valorização da cultura brasileira, que é um compromisso da empresa desde a sua fundação, há 121 anos. Acreditamos que essa obra contribuirá também para a revitalização do entorno do Rio Pinheiros, levando arte e cultura para os visitantes”, afirma Pedro.

Espanhol naturalizado brasileiro, Jaime Prades já participou de diversas edições da Virada Sustentável. A obra, feita em aço corten oxidado, com propriedades anticorrosivas, possui sete metros de altura. Com movimentos espirais e curvilíneos, ela simboliza a força de vida que nasce de uma semente e o ciclo da vida.

O escultor Jaime Prades

“Eu acompanhei a Virada desde a origem, e essa obra veio para celebrar esse festival tão importante na sua essência, e que precisava se materializar como um símbolo de vida e de arte. Para mim foi uma alegria imensa ver esse projeto tomando forma. Todos temos direito à arte e à vida e é isso que o princípio da sustentabilidade vem nos ensinar”, revela Jaime Prades.

Em sua 12ª edição e realizada em parceria com mais de 50 organizações públicas e privadas, a Virada Sustentável 2022 tem o objetivo de ampliar a conscientização e incentivar ações sustentáveis por meio de atividades, de conhecimento e de formação gratuitas para todas as idades como feiras, palestras, exposições, intervenções, oficinas e apresentações artísticas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Mais do que uma bela obra de arte, O Broto significa um símbolo de regeneração e de renascimento muito importante, e isso tem tudo a ver com a área que a obra está sendo instalada. O Rio Pinheiros está passando por um profundo processo de revitalização, talvez um dos mais importantes do país”, ressalta André Palhano, idealizador da Virada Sustentável.

A programação completa da Virada Sustentável está disponível no site do evento.