Obesidade e Gravidez: Os perigos invisíveis que toda mulher deve conhecer

Ginecologista Dra. Silvia Joly alerta para as conexões menos conhecidas entre excesso de peso e dificuldades reprodutivas

A obesidade, um problema de saúde pública global, há muito é associada a complicações como diabetes, doenças cardiovasculares e pressão arterial elevada. No entanto, a ginecologista Dra. Silvia Joly, associada da Associação Mulher, Ciência e Reprodução Humana do Brasil (AMCR), destaca que a relação entre obesidade e fertilidade também merece atenção. Durante uma live dedicada ao tema, Dra. Silvia revelou que o excesso de peso tem efeitos mais amplos do que o esperado, afetando não apenas a capacidade de engravidar, mas também o desenvolvimento saudável da gestação.

Ginecologista Dra. Silvia Joly discute como o excesso de peso prejudica a preparação para a gestação e aumenta os riscos para mãe e bebê

Dra. Silvia esclarece que a obesidade feminina pode interferir de diversas maneiras na fertilidade. “Muitas vezes, as pessoas relacionam a obesidade somente a condições como a Síndrome do Ovário Policístico, mas o acúmulo de gordura corporal também pode causar alterações na qualidade dos óvulos e na implantação do embrião no útero”, explica a especialista. Além disso, a obesidade está associada a menstruações irregulares e ciclos anovulatórios, prejudicando a fertilidade.

Acúmulo de gordura corporal afeta diretamente a fertilidade e a gravidez

Um estudo norte-americano apontou que mais da metade das americanas que engravidam apresentam sobrepeso ou obesidade. Dra. Silvia destaca que essa condição também coloca as gestantes em risco, aumentando a probabilidade de complicações tanto para a mãe quanto para o bebê. Riscos como diabetes gestacional, hipertensão, pré-eclâmpsia e cesarianas são mais frequentes em gestantes obesas.

A ginecologista ressalta ainda que a obesidade afeta a preparação do endométrio para receber o embrião, o que pode resultar em problemas na placenta e complicar a gestação. Além disso, durante os exames pré-natais, a visualização dos órgãos pode ser dificultada pela gordura corporal excessiva.

Para mitigar esses riscos, Dra. Silvia Joly enfatiza a importância do acompanhamento médico frequente e de um ganho de peso adequado durante a gestação. Suas observações lançam luz sobre um aspecto pouco discutido da obesidade, ressaltando a necessidade de conscientização sobre os efeitos do excesso de peso na saúde reprodutiva e gestacional das mulheres.