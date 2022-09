O uso de dados pessoais para o disparo de conteúdo eleitoral na internet

Advogada especialista em Proteção de Dados e Novas Tecnologias do escritório Da Fonte Advogados atenta para a aplicação da LGPD na campanha política

Na reta final da campanha para as eleições 2022, com primeiro turno neste próximo 02 de outubro, as equipes dos candidatos estão cada vez mais acelerando a corrida para conquistar espaços de visibilidade entre os eleitores, principalmente em ambientes digitais. Para além do corpo a corpo nas ruas, nesta fase de atravessamento de uma pandemia mundial, a internet ganhou ainda mais força e importância no processo eleitoral este ano. Diante desse excessivo volume de propaganda, em um pleito bastante polarizado, o que preocupa especialistas são as irregularidades no tratamento de dados pessoais para o disparo de conteúdos com cunho partidário.



Larissa Cahú (Crédito: Filipe França)

“A venda de bases de dados para fins de envio de cartas, e-mails e mensagens publicitárias sempre foi uma prática bastante recorrente no mercado, e que costuma ser intensificada no período eleitoral. Sabe-se, contudo, que essa prática não deve ser realizada pelas empresas para essa finalidade. É muito comum também o aproveitamento de bases de dados dos próprios partidos/candidatos para envio de publicidades direcionadas sem a autorização, ou mero conhecimento do titular. Ainda, é frequente que esse envio seja realizado sem que sejam fornecidas quaisquer informações aos titulares acerca de como e por que seus dados estão sendo utilizados para essa finalidade e até sem a possibilidade de o titular solicitar o seu descadastramento da base de dados, o que acaba implicando em eventuais insatisfações, reclamações e até denúncias formais”, contextualiza a advogada Larissa Cahú, especialista na área de Proteção de Dados e Novas Tecnologias do escritório Da Fonte Advogados.

Apesar das redes ainda parecerem ser um terreno sem dono, o Brasil vem reforçando a regulamentação acerca do assunto. No início do ano, em janeiro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a ANPD divulgaram um guia orientativo para aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)por agentes de tratamento no contexto eleitoral. O guia(https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/guia_lgpd_final.pdf) é um documento importante de diretrizes acerca da proteção de dados nas eleições no contexto brasileiro. Além disso, de acordo com o 31, parágrafo 1 da Resolução TSE nº 23.610/2019, estão proibidas a doação e a cessão de dados pessoais de clientes por parte de empresas em favor de candidatos de partidos políticos.

A advogada Larissa Cahú esclarece, ainda, que autilização dessas informações para fins de mala direta eleitoral apenas poderá ocorrer caso se obtenha o consentimento válido dos titulares.

Como forma de orientar as empresas, partidos políticos e candidatos, a advogada especialista em Proteção de Dados e Novas Tecnologias do escritório Da Fonte Advogados, Larissa Cahú, destaca algumas medidas que podem ser adotadas para que os dados pessoais de clientes e usuários sejam preservados:

Apesar das redes ainda parecerem ser um terreno sem dono, o Brasil vem reforçando a regulamentação acerca do assunto(Crédito: agência Brasil)

“Os tipos de medidas adotadas dependerão da operacionalização do tratamento pelo controlador, por isso, é importante que procedam, primeiramente, ao mapeamento do fluxo de dados relativo àquele tratamento, indicando (i) quais dados são coletados, inclusive se há coleta de dados pessoais sensíveis, (ii) qual a finalidade do tratamento, (iii) qual a base legal utilizada para justificá-lo, (iv) se os dados são compartilhados com terceiros, dentre outras informações. A partir desse mapeamento, será possível ter uma visão geral do fluxo para, só então, escolher as medidas técnicas e administrativas mais adequadas para proteger os dados nele envolvidos. A título exemplificativo, é possível citar medidas como a anonimização ou pseudonimização dos dados, criptografia, gestão de acessos, auditoria de terceiros, dentre outras. Caso a base legal escolhida seja o consentimento, para maior segurança e mitigação de riscos, é muito importante que se mantenha, ainda, os registros que comprovem que o consentimento foi fornecido pelo titular de maneira livre, expressa e inequívoca”.