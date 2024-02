O Toque de Midas de Priscila Coellen: de Carnaval a Olimpíadas, a RP que une todas as tribos

Descubra como Priscila Coellen, a RP favorita entre famosos e atletas, faz a diferença nos maiores eventos do Brasil e do mundo, promovendo a inclusão e a diversão sem fronteiras

Em meio ao brilho e à euforia do Carnaval 2024, uma profissional se destaca por trás das cenas: Priscila Coellen, a Relações Públicas (RP) cujo nome tornou-se sinônimo de eventos de sucesso, desde o animado Camarote MAR até as Olimpíadas. Com mais de uma década de experiência, Priscila tem a habilidade única de reunir diversas personalidades em um único espaço, promovendo não apenas festas, mas verdadeiras experiências de união e alegria.

Priscila Coellen, a queridinha entre famosos e atletas, compartilha sua visão inclusiva sobre eventos: “Festa boa é aquela que reúne todas as tribos. Estamos em 2024, não cabe mais catalogar pessoas como ‘vipão’ ou ‘vipinho’”. Esta filosofia tem lhe rendido o respeito e a admiração no mundo dos eventos, desde o The Town até o Rock In Rio e UFC, passando por momentos históricos nas Olimpíadas.

A habilidade de Coellen em manter a harmonia, mesmo diante das polêmicas, é notável. Ela demonstrou um incrível jogo de cintura ao acolher Patrícia Cardoso no Camarote Mar, garantindo que a ex-mulher de Marcelo Adnet pudesse desfrutar do evento com tranquilidade, após um episódio desagradável envolvendo o humorista. Coellen também mediou a reconciliação de Luiza Brunet com o ex-BBB Nizam, provando que sua política é de evolução e entendimento, ao invés de cancelamento.

Sua abordagem para criar a lista de convidados perfeita? Uma combinação de vigilância nas redes sociais e um toque humano, sempre alinhando o perfil dos convidados com a essência do evento. “O segredo é ter uma lista com pessoas de vários segmentos, que respeitam as diferenças e estão ali para se divertir”, explica Coellen.

Além do glamour, Priscila não teme o trabalho árduo. Preparando-se para eventos futuros como o On Board Festival, Lollapalooza 2024 e os Jogos Olímpicos, ela revela que seu sucesso vem da paixão pelo que faz e do compromisso em proporcionar momentos inesquecíveis. “Ainda estou me encontrando. O dia que eu achar que sei tudo e sou o máximo, será o começo do fim”, reflete Coellen.

Priscila Coellen não apenas organiza eventos; ela cria espaços onde todos se sentem acolhidos e valorizados. Sua dedicação, habilidade em lidar com desafios e paixão pelo seu trabalho a colocam em uma posição única no mundo das relações públicas, onde cada evento é uma oportunidade de celebrar a diversidade e a união.