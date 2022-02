“O silicone está me matando”, afirma Renata Meins ao informar que vai tirar as próteses

A especialista em Estratégia de Imagem chamou o silicone de “bomba relógio”

Nos últimos meses, algumas influenciadoras começaram a abrir o coração sobre os problemas à longo prazo do silicone. Quem entrou para lista das que vão tirar as próteses é Renata Meins, especialista em moda. Ela gravou um vídeo para o canal de YouTube expondo a situação com o intuito de ajudar outras mulheres que estão passando pelo mesmo sem saber o que fazer.



Atualmente, Renata mora na Austrália, tem 34 anos e dois filhos. Ela tem próteses há 16 anos e colocou o silicone por conta da baixa autoestima. “Eu não tinha nada de seios, era frustrante. Eu achei que esse seria o caminho para eu me aceitar. Queria atrair olhares, eu me sentia muito invisível. Eu tinha entre 18 e 19 anos”, contou a influenciadora.



Essas cápsulas podem causar sérios problemas para quem usa o silicone



A brasileira disse que em todos os anos em que teve a prótese, ela sempre voltou em diferentes médicos para garantir que tudo estava correndo bem e o silicone estava intacto. Antes de mais nada, ela explicou que pensou muito para tomar a decisão final de tirar as próteses, então está ciente de que essa é a melhor opção para ela.



“Quando você opta por fazer um explante, você está pagando até mais caro para desfazer um erro que você pagou para colocar e se sentir melhor e você não faz ideia de como vai ficar esteticamente. Então, antes de você descredibilizar a mulher que opta por essa decisão, tenha certeza que ela já colocou todos os pós e contras na mesa. Eu quero ter qualidade de vida e ser saudável”, afirmou.



Os principais sintomas causados pelas próteses são: cansaço, nevoeiro cerebral, dores nas juntas, ansiedade, queda de cabelo, depressão, irritação na pele, doenças autoimunes, inflamação e problemas de peso



A influenciadora contou que fez muitas pesquisas antes de decidir e falou para que cada mulher faça o próprio estudo sobre o assunto para decidir se coloca as próteses ou se quer tirar o silicone. Ela contou que para quem desejar fazer o explante, ela fará um diário do processo operatório para ajudar essas pessoas a entenderem melhor como funciona através da experiência dela.

Renata contou que estava tendo vários sintomas desconexos e ninguém conseguia entender, até que ela começou a ver muitos vídeos sobre os malefícios do silicone e entendeu



“Corra atrás e se informe porque o silicone pode te deixar muito doente, como tem me deixado. Nós sabemos que o nosso corpo reage a qualquer coisinha [que entra nele]. Nosso corpo cria uma resposta de defesa e começa a criar uma cápsula [cápsula fibrosa] em volta do silicone, isso vai acontecer em 100% das mulheres que colocarem as próteses, é um processo natural de defesa. Conforme vai passando o tempo, o gel [do silicone] passa a entrar em contato com a cápsula e isso ativa células de defesa para eliminar, mas como o corpo se livra da inflamação se são 2 bolas de plástico enormes dentro da gente? Ele meio que desiste e as pessoas podem ficar assintomática por um período, até que a pessoa tem dermatite, queda de cabelo, artrite”, explicou Renata.