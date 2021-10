‘’O seu pai quer a cadeira do Flávio Bolsonaro”, dispara o presidente em discussão ao vivo na estreia da TV Jovem Pan News

Bolsonaro e André Marinho trocaram farpas em entrevista para o Programa Pânico em sua estreia na TV

Convidado a dar entrevista na estreia da TV Jovem Pan News, o presidente do Brasil, já conhecido por seu temperamento, foi questionado pelo integrante do programa, André Marinho.

Em tom irônico e provocador André citou várias acusações das quais a família Bolsonaro vem sofrendo, mas atribuiu tudo ao PT

André iniciou sua pergunta falando sobre sua preocupação com o retorno do Partido dos Trabalhadores à presidência do Brasil nas próximas eleições que acontecem em 2022. Em tom irônico e provocador ele citou várias acusações das quais a família Bolsonaro vem sofrendo, mas atribuiu tudo ao PT. Até então Bolsonaro se manteve calado, com cara de poucos amigos, ouvindo o integrante do Pânico.

. Até então Bolsonaro se manteve calado, com cara de poucos amigos, ouvindo o integrante do Pânico

André completou seu questionamento dizendo: “Eu tenho uma denúncia muito mais importante aqui pessoal, de uma prática que está acontecendo direto no meu Rio de janeiro, onde eu nasci, onde ele militou na política, que são vários deputados nos seus gabinetes, PSB, Psol, PT que estão ali roubando a torto e a direito salário de assessor e botando no próprio bolso. Desviando dinheiro público. E o PT inclusive é campeão nesse ramo de peculato. Então presidente eu te pergunto: Rachador tem que ir para a cadeia ou não?”

O participante Adriles se manifestou em defesa de Jair Messias e aos gritos chamou André Marinho de Mauricinho e alegou que antes Marinho era apoio e agora é oposição

O clima esquentou no Programa Pânico e Bolsonaro respondeu: “Marinho você sabe que sou presidente da república e respondo pelos meus atos.” E continuou: “Não vou aceitar provocação tua, então recolha-se…”

André ainda rebateu em tom de deboche: “Assim o PT vai voltar…” e Bolsonaro disparou: “O teu pai é o maior interessado na cadeira do Flávio Bolsonaro! O teu pai quer a cadeira do Flávio Bolsonaro!” e finalizou dizendo: “Não tem mais conversa contigo!”

O clima esquentou no Programa Pânico e Bolsonaro respondeu: “Marinho você sabe que sou presidente da república e respondo pelos meus atos.”

Marinho finalizou: “Tigrão com humorista e tchutchuca com STF hein presidente…”

O participante Adriles se manifestou em defesa de Jair Messias e aos gritos chamou André Marinho de Mauricinho e alegou que antes Marinho era apoio e agora é oposição. Neste exato momento Bolsonaro deixou a entrevista ao vivo sem se despedir.