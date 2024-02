O Samba é Delas: como a TPM está mudando o Carnaval

Com o apoio da Vult, a escola de samba feminina leva ao Carnaval histórias de coragem e empreendedorismo feminino

Na noite de domingo, 18, uma voz única e poderosa ressoou pela Intendente Magalhães, unindo Madureira a Campo dos Afonsos em um canto de liberdade e igualdade. A G.R.E.S Turma da Paz de Madureira, a primeira e única escola de samba feminina do mundo, apresentou com orgulho o samba enredo “Lugar de mulher é onde ela quiser”, uma reedição emocionante que já havia capturado corações no Carnaval de 2020 pelo G.R.E.S Império Serrano.

Durante os 38 minutos de desfile, a agremiação não apenas destacou a valentia e a presença marcante de suas integrantes, mas também sublinhou a resiliência e o poder feminino no universo do samba. Bárbara Rigaud, fundadora e presidente da escola, compartilhou os desafios enfrentados: “Sofremos muito preconceito e temos dificuldade de ocupar nossos espaços”. Ela destaca a luta contra a crença limitante de que mulheres não podem dominar certos instrumentos ou liderar uma escola de samba.

A parceria com a marca de beleza Vult evidencia o compromisso da TPM com a igualdade e o reconhecimento das mulheres através do samba. A escola trouxe para a avenida figuras emblemáticas da força feminina, desde policiais e heroínas de guerra a empreendedoras e passistas 40+, demonstrando a diversidade e a coragem da mulher brasileira.

Apesar dos desafios, a TPM não avançou para a série prata no Carnaval de 2025, mas isso não abalou o espírito de luta e determinação da agremiação. Com a visão já voltada para o próximo carnaval, a escola, apoiada pela Vult, promete uma preparação ainda mais intensa, visando não apenas participar, mas brilhar na Sapucaí. “Aprendemos a não desistir”, afirma Rigaud, ressaltando a importância da jornada única de cada mulher na escola.

Ao longo de uma década, a Turma da Paz de Madureira tem lutado para promover uma mudança significativa no carnaval, destacando o protagonismo feminino. A parceria com a Vult, que além de fornecer apoio material, conectou profissionais capacitadas para realçar a beleza das integrantes, é um testemunho do impacto e da importância da representatividade feminina no samba.

Com o apoio de figuras públicas e uma visibilidade crescente, a TPM e a Vult estão determinadas a continuar inspirando mulheres ao redor do mundo, mostrando que, com talento e determinação, é possível superar obstáculos e realizar sonhos. A história da Turma da Paz de Madureira é um lembrete poderoso de que o lugar de mulher é, de fato, onde ela quiser.