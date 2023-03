O retorno: Léo Dias volta ao time do Focalizando no SBT de forma fixa

O retorno do maior nome do jornalismo de celebridades no Brasil, está marcado para a próxima segunda-feira (20)

É impossível falar de fofoca e não lembrar dele, um dos principais jornalistas de celebridades atualmente no Brasil: Léo Dias. Depois de temporadas marcantes no Fofocalizando, programa de notícias quentes das celebridades exibido pelo SBT, o jornalista voltará a ser integrante fixo da atração. Diretamente de Recife (PE), onde atualmente reside, o apresentador fará participações semanais no programa, com os furos de reportagem que balançam o mundo do entretenimento e comentando os fatos mais quentes do momento.

As participações do jornalista serão semanais e feitas diretamente da casa dele em Recife -PE

Quem também chega para deixar o time do Fofocalizando ainda mais forte é Isabele Benito. A âncora do SBT Rio, que já participava de forma eventual, estará semanalmente no vespertino para trazer fatos exclusivos e opiniões a respeito dos acontecimentos que cercam as celebridades.

Isabele Benito, âncora do SBT Rio, que também já participava eventualmente da atração, agora é integrante fixa

O programa dará ainda mais espaço ao jornalismo com Kallyna Sabino, que estará na atração para trazer as notícias factuais e fazer a integração com todas as emissoras do SBT espalhadas pelo Brasil.

O Fofocalizando vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 16h20, no SBT.