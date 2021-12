O rei dos lustres brasileiro começou a desenvolver peças quando era criança

O objetivo do designer Yuri Manzolli é ser referência mundial na área

Uma boa iluminação é essencial para um lar aconchegante, se vier acompanhado de um lustre para decorar o ambiente é ainda mais perfeito. No Brasil, uma das referências na área é a empresa Lustres Gênesis, do designer Yuri Manzolli, que desenvolve lustres desde que se entende por gente.



Alguns designes que têm feito sucesso são os que seguem o formato da lua



A família de Yuri trabalhava no ramo de iluminação, por isso ele sempre entendeu muito sobre o assunto e desenvolveu lustres belíssimos desde a infância. “Foi algo que a vida me trouxe”, disse o designer, que ganhou essa paixão pelos lustres como um ‘presente’ da família. Ele decidiu começar a empresa on-line em 2015.





Os lustres desenvolvidos por Yuri são verdadeiras obras de arte



“A empresa começou com a necessidade de aumentar nossas vendas. Então, fomos para o e-commerce. O foco da marca é a internet, mas a parte de criação de lustres veio desde criança. No virtual, começamos a ter um engajamento maior e fabricamos novos modelos de luxo”, disse Manzolli, que entrega lustres em todos os cantos do país.

O designer segue os passos da família



Sobre o produto, Yuri fala que é de suma importância ter um lustre em casa, até porque a iluminação muda tudo! “Ele traz aconchego, sofisticação e glamour. O lustre é um item de decoração que chama atenção no ambiente, ainda mais com os nossos produtos que são diferenciados”.



O objetivo do designer Yuri Manzolli é ser referência mundial na área



O designer diz que se sente realizado com o trabalho, mas afirma que é apenas o começo. Ele ainda tem grandes planos pela frente e já tem ideias para mais três linhas de lustres. Yuri ainda diz que pretender ir mais longe. Hoje, a empresa é referência nacional, mas ele pretende ser reconhecido no mundo todo os lustres glamourosos que produz.