O Rei do sertanejo: Programa Odair Terra, que revelou Gusttavo Lima, agora está em cinco plataformas

Atração que já era exibida pelo Canal Rural, renovou contrato e é também a única itinerante do Brasil

Pode-se dizer que o Programa Odair Terra termina 2022 com muito para comemorar. A atração que completou 20 anos de muita música sertaneja, cultura e informação, renovou contrato com o Canal Rural e também está em mais uma plataforma de exibição. Conhecido por mostrar ao Brasil nomes como Gusttavo Lima, Jorge e Matheus, Paula Fernandes e muitos outros, Odair também pode ser visto no BR IN TV.

Odair Terra ao lado da cantora e ex-bbb Nayara Azevedo. Foto: reprodução

O canal de streaming pode ser assistido por usuários do App Samsung TV Plus, no canal 2082. São mais de 42 milhões de clientes da fabricante de aparelhos Smart TV. Essa é uma das conquistas do Programa Odair Terra, que completou seu primeiro ano no Canal Rural. Além do popular veículo do agronegócio, o apresentador exibe sua atração no Instagram, Youtube e Canal do Criador, focado na pecuária.

Odair Terra ao lado do cantor e amigo Eduardo Costa. Foto: reprodução

Ainda no fim deste ano de 2022, Odair Terra recebeu o título de honraria na região norte do Mato Grosso. O apresentador que levou Gusttavo Lima para TV quando poucos o conheciam, foi presenteado com a moeda honorífica “Guardião do Nortão”. O símbolo foi um sinal de amor e gratidão da região, através do carinho do comandante regional da força tática, o tenente-coronel James Jacio Ferreirão.

Responsável pelo sucesso de várias atrações sertanejas, Odair Terra ganha merecida expansão na TV. Foto: reprodução

Vale destacar ainda que o Programa Odair Terra é o único do Brasil que se mantém durante os últimos 20 anos como uma atração itinerante. O apresentador e sua equipe percorrem todas as regiões do país atrás de bons talentos musicais. Além disso, Odair faz questão de mostrar a cultura, culinária, agronegócio, empreendedorismo e as potencialidades dos municípios do Brasil.