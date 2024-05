O Rei da Internet: filmagens encerradas para o novo drama de Fabrício Bittar

As filmagens de “O Rei da Internet”, longa dirigido e co-roteirizado por Fabrício Bittar (“Como Hackear Seu Chefe” “O Pior Aluno da Escola”), chegaram ao fim no último final de semana. Durante oito semanas, a produção contou com um elenco de peso, incluindo João Guilherme como o protagonista Daniel Nascimento, Marcelo Serrado como Fábio, o mentor do jovem hacker, além de Débora Ozório, Emílio de Mello, Bia Seidl e Adriano Garib.

João Guilherme vive o eletrizante papel de Daniel Nascimento, em uma produção que promete abalar os cinemas em 2025

A história de Daniel Nascimento, que ganhou notoriedade ao desviar milhões de reais e invadir servidores nacionais e internacionais antes de completar 17 anos, serviu de inspiração para o roteiro. As filmagens ocorreram em São Paulo e no Guarujá, locais que proporcionaram o cenário ideal para a narrativa.

João Guilherme e Marcelo Serrado protagonizam o novo filme de Fabrício Bittar, previsto para estrear no primeiro semestre de 2025

João Guilherme, que interpreta Daniel, falou sobre a intensidade e a emoção de viver um personagem tão complexo. “Foram mais de dois meses de trabalho, muita dedicação e uma experiência engrandecedora pra mim. Amo o que eu faço e fui muito feliz durante as gravações. O Daniel tem uma história eletrizante que vai desde a época em que sofria bullying no colégio até o envolvimento com o crime organizado. Então teve muita coisa pra viver, foi muito intenso. Gosto demais desse ritmo”, declarou o ator.

Fabrício Bittar, que tem uma carreira marcada por filmes infantojuvenis, expressou sua animação com esta nova empreitada. “As filmagens foram tão divertidas e insanas quanto as situações vividas pelo Daniel. Foi incrível ver a dedicação da equipe e do elenco para dar vida a essa história real cheia de elementos inacreditáveis”, afirmou o cineasta.

Distribuído pela Manequim Filmes, que também assina a coprodução com Telecine e Clube Filmes, “O Rei da Internet” está previsto para chegar aos cinemas de todo o país no primeiro semestre de 2025. A expectativa é grande para ver nas telonas a vida de Daniel Nascimento, o jovem que se destacou como um dos maiores hackers do Brasil, viveu intensamente e enfrentou uma operação da Polícia Federal, tudo antes de completar 17 anos.

Além de João Guilherme e Marcelo Serrado, o elenco conta com Emílio de Mello, Kaik Pereira, Adriano Garib, Caio Horowicz, Miguel Nader, Enrico Cardoso, Clarissa Müller, Bia Seidl e Débora Ozório, prometendo uma produção robusta e emocionante.

Prepare-se para uma história de aventuras cibernéticas, dramas pessoais e uma vida de ostentação que certamente capturará a atenção do público. “O Rei da Internet” promete trazer muita ação e emoção para os amantes do cinema brasileiro.