“O prazer feminino ainda é tabu”, afirma ginecologista e obstetra

Com mais de quarenta mil seguidores somente no Instagram, a ginecologista e obstetra, Dra. Graziela Fernanda de Jesus, decidiu criar formas de desmistificar o prazer feminino. Para isso, ela decidiu ir até uma loja de sex shop, em Campinas, para apresentar produtos que prometem revolucionar a vida das mulheres.

De acordo com a médica, a ideia do vídeo surgiu a partir de suas observações no consultório. Ela conta que notou que as pacientes acabam por ter preconceito de se autoexaminarem. A proposta de descontrair a temática, buscou também meios de mostrar formas de chegar ao orgasmo.

Graziela afirmou ainda que os produtos foram novidade até mesmo para ela. Incluindo um sex toy que tem como objetivo colaborar para o encurtamento da distância e apimentar a relação entre o casal.

“O prazer feminino ainda é tabu. Muitas não sabem se tocar, não sabem onde dá mais prazer, não sabem como levar o dia para chegar à noite e ter engajamento para ter libido”, enfatizou. Ela salientou que o cansaço da rotina também colabora para a diminuição do desejo sexual. Por isso, ações como mandar mensagens ao longo dia são essenciais para estimular o prazer.

Por outro lado, o autoconhecimento também é fundamental. Criando a consciência de onde sente mais tesão, para isso também é válido o uso de produtos que estimulem a terminação nervosa.

A ginecologista apontou ainda que transtornos no momento do ato sexual como dores e falta de lubrificação podem estar atrelados aos tabus. Nestes casos, o acompanhamento de um especialista é indispensável.